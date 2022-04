Un homme « lourdement armé » arrêté à Dollard-des-Ormeaux

Un homme soupçonné de traffic de drogues et « lourdement armé » vient d’être arrêté par la police de Montréal. Celle-ci a du même coup saisi quatre armes à feu et diverses quantités de stupéfiants dans son véhicule et son domicile, à Dollard-des-Ormeaux.