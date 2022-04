Un homme soupçonné de traffic de drogues et « lourdement armé » vient d’être arrêté par la police de Montréal. Celle-ci a du même coup saisi quatre armes à feu et diverses quantités de stupéfiants dans son véhicule et son domicile, à Dollard-des-Ormeaux.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Cette nouvelle frappe policière a été menée un peu plus tôt cette semaine, mercredi, par des enquêteurs de l’Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu (EMAF) du secteur Sud-Ouest.

En somme, trois armes de poing de calibre 9 mm avec chargeurs ainsi qu’une mitraillette Cobray ont été trouvés lors de la perquisition, qui a eu lieu au domicile du suspect sur la rue Lake, à Dollard-des-Ormeaux. Les autorités rapportent aussi avoir saisi pas moins de 42 kg de marijuana en vrac, ce qui vaudrait approximativement la somme de 100 000 $. Des munitions, des comprimés de méthamphétamine, du Viagra et 7000 $ en argent comptant ont également été collectés par les policiers.

L’homme interpellé par les policiers, dont l’identité n’est pas encore connue à ce stade, est âgé de 50 ans. Il a comparu jeudi devant un juge au palais de justice de Montréal.

Par ailleurs, un autre homme qui se trouvait sur les lieux lors de l’arrivée des policiers, qui est pour sa part de 72 ans, a aussi été épinglé par les autorités. Le duo devrait faire face à « plusieurs chefs d’accusation » en lien avec la possession d’armes à feu ainsi que le trafic de stupéfiants, a indiqué le SPVM.

Signe que la collaboration du public est cruciale dans la lutte contre la violence armée, le corps policier rappelle que c’est un signalement citoyen « fourni à la police » qui a déclenché l’enquête dans cette affaire, et permis d’arrêter les deux hommes.

Toute personne détenant une information pertinente en lien avec un évènement du genre est invitée à contacter le 911, son poste de quartier, ou encore le centre confidentiel et anonyme d’Info-Crime Montréal, en composant le 514-393-1133. Un formulaire de signalement peut aussi être rempli en ligne.

Le tout survient alors que s’est conclu jeudi le Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée, à Montréal. L’administration de la mairesse Valérie Plante a notamment annoncé qu’elle investira 7,4 millions pour des initiatives ciblant les jeunes et leurs familles. Au cours du forum, on a notamment soulevé le fait que la violence armée devait être traitée comme une crise de santé publique, qui est exacerbée par la pandémie, par les inégalités sociales et par les réseaux sociaux.

Avec Isabelle Ducas, La Presse