Il n'y aura plus de procès fantôme, promet Jolin-Barrette

(Québec) Le gouvernement Legault assure qu’il n’y aura plus de procès fantôme au Québec.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a dit jeudi qu’il a discuté avec les directions de la Cour du Québec et de la Cour supérieure et que tous convenaient que cela ne doit plus se reproduire.

Rappelons que cette affaire a déclenché une controverse qui va au-delà du milieu juridique.

En effet, La Presse révélait récemment qu’un procès secret avait été tenu par la Cour du Québec et il n’en existe aucune trace. L’identité du juge, des parties et même la date et le lieu où il s’est déroulé ont été gardés secrets.

Or, cela va à l’encontre de la règle fondamentale voulant que la justice doit être publique.