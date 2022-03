Une automobiliste a percuté mardi après-midi une tuile détachée de plusieurs mètres qui pendait du plafond du tunnel Ville-Marie, à Montréal. L’accident n’a fait aucun blessé.

Lila Dussault La Presse

Vers 12 h 30, une tuile s’est détachée du plafond du tunnel Ville-Marie, qui traverse une bonne partie du centre-ville de Montréal. Le débris s’est mis à pendre sur plusieurs mètres, assez bas pour arriver à la hauteur des voitures qui circulaient sur l’autoroute en direction est. Une automobiliste roulant dans la voie de gauche l’a percuté de plein fouet.

Trois dames se trouvaient dans le véhicule, décrit Pascal Chalifoux, un témoin qui s’est arrêté sur les lieux de l’accident pour porter assistance aux victimes. Les débris ressemblaient à deux plaques en métal, « grosses comme une porte d’entrée » et semblables à des « conduits d’aération », détaille-t-il.

Les plaques ont défoncé le pare-brise, côté passager, mais sans le traverser complètement, ajoute M. Chalifoux.

« Heureusement, ce n’est que des bris matériels, souligne Sarah Bensadoun, porte-parole du ministère des Transports (MTQ). L’automobiliste a la possibilité de faire une réclamation au ministère pour couvrir les dommages. »

Deux des trois voies du tunnel ont été fermées jusqu’à environ 14 h. Mme Bensadoun n’a pas pu confirmer à La Presse la taille du débris ni les raisons qui ont pu mener à sa chute. « Une évaluation est en cours par un ingénieur », renchérit-elle.

Des « opérations d’entretien » se font dans le tunnel Ville-Marie sur une base « plus que régulière », affirme Mme Bensadoun. Depuis 2020, un projet de réfection majeur, d’une valeur d’environ deux milliards de dollars et d’une durée de dix ans, est aussi en cours.