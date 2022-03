(Stanstead) Une conductrice de 32 ans a perdu la vie à la suite d’une sortie de route, samedi après-midi, sur l’autoroute 55 dans le secteur de Stanstead-Est, en Estrie.

La Presse Canadienne

Les services d’urgence ont été appelés vers 14 h 30 pour une embardée.

La jeune femme circulait en direction nord quand elle aurait perdu la maîtrise de son véhicule dans l’entrée d’une halte routière, avant de faire une sortie de route, d’après les premières informations de la Sûreté du Québec (SQ).

La conductrice aurait ensuite percuté des blocs de ciment et terminé son trajet dans le terre-plein central. Elle a été transportée dans un centre hospitalier où son décès a été constaté.

« Comme la victime aurait été éjectée, le fait que la ceinture de sécurité aurait été mal ou non portée fait partie des hypothèses à l’étude », a indiqué la porte-parole à la SQ, la sergente Catherine Bernard.

Un enquêteur en collision a été déployé sur les lieux pour établir les causes et circonstances de l’accident. L’autoroute 55 en direction nord a été fermée à la circulation qui est déviée par la route 143 via la sortie 5.