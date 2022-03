Le commerce - un lave-auto - et la résidence visités par les policiers sont ceux de Sylvain Tétreault, 54 ans, membre des Hells Angels de la section South.

La résidence et le commerce d’un Hells Angels visés par des perquisitions

(Saint-Hyacinthe) Les enquêteurs de l’Escouade régionale mixte (ERM) de la Montérégie perquisitionnent depuis jeudi matin le commerce et la résidence d’un membre des Hells Angels à Saint-Hyacinthe, dans le cadre d’une enquête visant le démantèlement d’un réseau de trafiquants de stupéfiants qui opèrent dans la MRC des Maskoutains.

Daniel Renaud La Presse

Le commerce - un lave-auto - et la résidence visités par les policiers sont ceux de Sylvain Tétreault, 54 ans, membre des Hells Angels de la section South.

Depuis tôt jeudi matin, des dizaines de policiers effectuent une vingtaine de perquisitions dans des résidences, des commerces et des véhicules, principalement à Saint-Hyacinthe.

Il s’agit de perquisitions en cours d’enquête. Aucun suspect ne sera arrêté et accusé pour le moment.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Un garage commercial situé non loin du lave-auto est également visité par les policiers..

Depuis l’arrêt Jordan de la Cour suprême, qui limite les procédures judiciaires à 18 mois en Cour du Québec, les policiers effectuent d’abord des séries de perquisitions pour amasser leur preuve avant que les suspects soient arrêtés et que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) dépose des accusations, pour respecter les délais judiciaires.

« L’opération qui découle d’une enquête amorcée en juin 2021 a mobilisé plus de 150 policiers des postes du CSMRC de Saint-Hyacinthe, du centre opérationnel de Boucherville, du groupe tactique d’intervention de la Sûreté du Québec, de la Gendarmerie royale du Canada et des services de police de l’agglomération de Longueuil et de la Ville de Mercier », indique la Sûreté du Québec dans un communiqué émis ce matin.

Cinq ans de cavale

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Sylvain Tétreault, membre des Hells Angels de la section South

Sylvain Tétreault, dont le surnom est Sylvano, a été libéré en novembre 2015 après avoir purgé quelques mois de prison à la suite de son arrestation dans l’importante rafle anti-motards SharQc.

Mais le jour de la célèbre opération, le 15 avril 2009, Tétreault était passé à travers les mailles du filet et ce n’est que cinq ans plus tard, en 2014, qu’il a été arrêté.

Durant sa longue cavale, Tétreault s’était forgé une nouvelle identité sous le nom de Michel L’Heureux, et possédait de faux documents officiels. Il était devenu maître-plongeur et donnait même des cours de plongée à de simples citoyens qui n’y ont vu que du feu sur la Rive-Nord de Montréal.

En 2000, Tétreault a également été condamné à cinq ans d’emprisonnement pour une affaire de complot.

Il fait également partie d’un groupe de 19 Hells Angels qui poursuivent l’État pour 85 millions, affirmant qu’ils ont été détenus illégalement après l’opération SharQc.

