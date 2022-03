Vingt et un mois de prison pour l’ex-journaliste Jonah Keri

Un ex-journaliste sportif montréalais a écopé mercredi d’une sévère peine de 21 mois de prison pour une affaire de violence conjugale particulièrement choquante. Jonah Keri a non seulement battu son ex-femme enceinte à de nombreuses reprises, mais s’en est aussi pris violemment à un nourrisson.

Louis-Samuel Perron La Presse

« [Keri] a frappé sa victime sur les genoux, l’a frappée à la tête et sur les oreilles, l’a poussée, l’a traînée au sol, l’a giflée, l’a mordue, lui a craché au visage, lui a donnée un coup de tête, l’a secouée, lui a tirée les cheveux, l’a prise par les épaules en la menaçant de la lancer du balcon. […] Il a pris un couteau et a menacé de retirer le bébé dans son ventre », a énuméré le juge Alexandre Dalmau au début de son jugement au palais de justice de Montréal.

Cette liste à glacer le sang résume seulement en partie les 14 épisodes de violence commis par Jonah Keri en seulement quelques mois en 2018 et 2019 contre son ex-femme. Également, l’homme violent a brisé le nez de la victime et a menacé de provoquer un accident d’auto pour les tuer tous les deux, alors qu’il roulait de façon erratique.

À cette époque, Jonah Keri menait une « prolifique » carrière de journaliste sportif spécialisé dans le baseball qui lui permettait de toucher 250 000 $ par année. Il était particulièrement connu aux États-Unis et dans le reste du Canada, puisqu’il collaborait entre autres aux chaînes ESPN et Sportsnet. Il est aussi connu pour un livre sur les Expos de Montréal.

Le journaliste déchu a toutefois perdu tous ses contrats à la suite de son arrestation. L’été dernier, le Montréalais a plaidé coupable à des accusations de voies de fait, de voies de fait armées, de menaces de mort et de harcèlement à l’égard de son ex-femme, de même qu’à des accusations de voies de fait contre un enfant qu’on ne peut identifier.

Les crimes commis par Jonah Keri sont si graves que le juge Dalmau lui a imposé mercredi une peine bien plus élevée que la sentence d’au moins 12 mois de prison suggérée par le procureur Me Bruno Ménard. Son avocat, Me Jeffrey Boro, a encore moins réussi à convaincre le juge qu’une peine de prison serait inutile en raison de sa réhabilitation.

Les crimes de Jonah Keri sont « trop significatifs » et les circonstances aggravantes trop « nombreuses » pour privilégier une peine clémente, estime le juge. D’ailleurs, n’eût été sa reconnaissance de culpabilité, ses remords et son « sérieux » travail de réhabilitation, le juge Dalmau n’aurait « pas hésité » à lui imposer une peine de plus de deux ans d’emprisonnement.

Le juge rappelle que la violence conjugale demeure un problème social « majeur » et que les objectifs de dénonciation sont d’une grande importance à ce sujet. C’est pourquoi il a imposé une peine de 18 mois de prison à Jonah Keri pour les crimes commis contre son ex-femme.

À cette peine s’ajoutent trois mois de détention pour s’en être pris à un bébé. L’ex-journaliste a mordu l’enfant et l’a délibérément laissé tomber sur un meuble. « Il est difficile d’imaginer une catégorie plus vulnérable d’être humain », tranche le juge. Ces deux peines devront être purgées de façon consécutive afin de dénoncer « indépendamment » ces deux crimes, ajoute-t-il.