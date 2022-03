Peter Nygard, âgé de 80 ans, a été arrêté pour la première fois à Winnipeg en 2020 en vertu de la loi sur l’extradition après avoir été accusé de neuf chefs d’accusation de nature sexuelle à New York.

Le magnat canadien de la mode Peter Nygard devrait être extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations de nature sexuelle, mais seulement lorsque son procès au Canada sera terminé.

Paola Loriggio La Presse Canadienne

Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, dit avoir émis une ordonnance à cet effet mardi.

« Il est important que le processus légal canadien soit complété et que toutes les parties, incluant les victimes, aient l’opportunité d’obtenir justice », a écrit le ministre dans un message publié sur Twitter.

Peter Nygard, âgé de 80 ans, a été arrêté pour la première fois à Winnipeg en 2020 en vertu de la loi sur l’extradition après avoir été accusé de neuf chefs d’accusation de nature sexuelle à New York.

Les autorités américaines allèguent que le magnat de la mode a utilisé sa position dans l’industrie pour leurrer des femmes et des filles. La demande d’extradition présente les allégations de sept plaignantes, qui devraient témoigner lors du procès de Peter Nygard au sud de la frontière.

Il a ensuite été accusé à Toronto de six chefs d’agression sexuelle et de trois chefs de séquestration dans des incidents présumés remontants à la fin des années 1980 et au milieu des années 2000. Il a nié toutes les allégations.

Plus tôt cette année, un tribunal de Toronto a rejeté sa demande de libération sous caution. Les éléments de preuve et les motifs présentés au tribunal font l’objet d’une interdiction de publication.

Peter Nygard s’était déjà vu refuser une mise en liberté sous caution dans le dossier d’extradition, ce qui signifie qu’il n’aurait pas été libéré même s’il avait été libéré sous caution à Toronto, selon le ministère fédéral de la Justice.