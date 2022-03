Des fleurs et des peluches avaient été déposées au parc des Chutes-de-la-Chaudière, à Lévis, peu après le drame, avec des photos de Norah et Romy Carpentier.

La mort des petites Norah et Romy Carpentier à l’été 2020 aurait-elle pu être évitée ? La coroner Me Sophie Régnière va se pencher à nouveau sur l’affaire, à la lumière des faits soulevés par l’enquête de Radio-Canada sur la question.

Lila Dussault La Presse

Le 10 mars dernier, l’émission Enquête, sur les ondes de Radio-Canada, publiait le reportage intitulé « Affaire Carpentier : sur la piste des erreurs ». On y apprenait notamment, de la bouche de policiers et ex-policiers, que de graves erreurs avaient été commises par la Sûreté du Québec lors des évènements ayant mené au décès des fillettes et de leur père.

Rappelons que le 8 juillet 2020, Martin Carpentier, de Saint-Apollinaire, dans la région de Lotbinière, a amené ses deux filles manger une crème glacée avant de se volatiliser. Les corps de Norah (11 ans) et Romy (6 ans) ont été retrouvés en forêt, trois jours plus tard. Celui de Martin Carpentier, qui s’est enlevé la vie, se trouvait une dizaine de kilomètres plus loin.

PHOTO ARCHIVES SÛRETÉ DU QUÉBEC FOURNIE À LA PRESSE CANADIENNE Martin Carpentier

Le 29 octobre 2021, la coroner Régnière déposait son rapport affirmant que des problèmes de communication au sein de la Sûreté du Québec et avec les services médicaux et sociaux avaient nui aux recherches des petites Carpentier.

Après la diffusion de l’émission Enquête, le Bureau du Coroner a aussi reçu d’autres informations, qui ne lui avaient pas été transmises initialement. « L’ensemble de ces nouveaux éléments amènent la coroner en chef, de concert avec la coroner Me Sophie Régnière, à statuer sur la nécessité de procéder à un complément d’investigation », a annoncé Jake Lamotta Granato, responsable des communications pour le Bureau du Coroner, dans un communiqué publié lundi.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sera mobilisé pour recueillir l’information et rencontrer de nouveaux témoins. Le SPVM est considéré comme « neutre » et « indépendant », car il n’a pas été impliqué dans le dossier à ce jour, précise le communiqué.

À la suite du processus, les rapports d’investigation précédents pourraient être amendés, détaille le communiqué. La coroner Régnière pourrait aussi recommander l’ouverture d’une enquête publique sur le dossier.

Rappelons que selon la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès, « les coroners interviennent systématiquement lorsqu’un décès survient par suite de négligence ou dans des circonstances obscures ou violentes », souligne le communiqué de presse.