Deux personnes ont été blessées par armes à feu vendredi soir et une autre a été agressée avec une arme blanche, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Les trois évènements ont eu lieu dans des quartiers distincts de la métropole.

Florence Morin-Martel La Presse

Léa Carrier La Presse

Les trois personnes reposent dans un état stable, samedi matin, mais présentent des blessures sérieuses, a précisé Raphaël Bergeron, porte-parole du SPVM.

Vers 22 h 15, un jeune homme de 19 ans a été attaqué dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, avec une arme blanche. Les policiers ont retrouvé la victime blessée au haut du corps à bord de sa voiture dans le stationnement de la place Versailles. L’altercation aurait cependant eu lieu à l’intersection de la rue Forbin-Janson et du boulevard Lapointe. L’homme, qui n’était pas connu du milieu policier, a été transporté à l’hôpital, où sa vie n’est plus en danger. Le motif de l’agression reste « nébuleux », indique M. Bergeron.

Une dizaine de minutes plus tard, un homme de 35 ans a été blessé par arme à feu dans le quartier de Saint-Léonard. Selon les premières informations, un suspect se serait approché d’un véhicule stationné à l’angle des rues Jean-Talon et Candiac, et aurait fait feu dans la direction d’une personne qui se trouvait à l’intérieur. Après une nuit à l’hôpital, la victime, connue du milieu policier, repose dans un état stable. « Elle devra subir plusieurs chirurgies au cours des prochaines heures et des prochains jours pour soigner ses blessures », rapporte le porte-parole du SPVM.

À Rivière-des-Prairies, un autre homme de 19 ans a été blessé par plusieurs balles, au coin des boulevards Perras et Rodolphe-Forget. La victime circulait à pied lorsqu’un ou des suspects à bord d’un véhicule ont fait feu vers elle, l’atteignant au haut du corps. Transporté à l’hôpital, le jeune homme repose toujours dans une condition sérieuse, mais stable. Des témoins ont aperçu un véhicule de couleur foncée quitter les lieux de l’attaque.

Il n’y a aucun suspect pour ces trois évènements pour le moment, a indiqué Raphaël Bergeron. L’enquête se poursuit et les policiers tenteront de faire la lumière sur les circonstances entourant ces agressions.