Deux personnes ont été blessées par armes à feu vendredi et une autre a été agressée avec une arme blanche, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Les trois évènements ont eu lieu dans des quartiers distincts de la métropole.

Florence Morin-Martel La Presse

La vie de deux des trois personnes blessées est en danger, a précisé Raphaël Bergeron, porte-parole du SPVM.

Le premier a été attaqué dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, vers 22 h 15, avec une arme blanche. Les policiers ont retrouvé la victime, dont on ignore l’âge, à bord de sa voiture dans le stationnement de la place Versailles. L’homme transporté à l’hôpital où il repose dans un état critique.

Une dizaine de minutes plus tard, dans le quartier de Saint-Léonard, un homme, dont on ignore aussi l’âge, a été blessé par armes à feu. La victime, retrouvée à bord de sa voiture à l’angle des rues Jean Talon et de Candiac, a été transportée consciente à l’hôpital.

À Rivière-des-Prairies, un autre homme a été blessé par plusieurs balles, au coin des boulevards Perras et Rodolphe-Forget. Il a été transporté à l’hôpital et sa vie serait en danger.

Il n’y a aucun suspect pour ces trois évènements pour le moment, a indiqué Raphaël Bergeron. Les policiers sont sur les lieux et tentent de faire la lumière sur les circonstances entourant ces agressions.