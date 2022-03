(Québec) Québec s’adresse au plus haut tribunal du pays pour contester la constitutionnalité de la loi fédérale C-92, qui vise à donner pleine autonomie aux Premières Nations en matière de protection de la jeunesse. Une décision qui provoque l’ire de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et Labrador (APNQL).

Fanny Lévesque La Presse

Le Procureur général du Québec conteste devant la Cour suprême la décision de la Cour d’appel du Québec qui a donné en bonne partie raison au gouvernement fédéral, le 10 février. Dans sa décision, le tribunal a conclu qu’Ottawa n’outrepasse pas ses pouvoirs sauf pour deux dispositions de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Québec disposait de 30 jours pour faire appel de la décision.

« Le 14 mars 2022, en dépit des invitations répétées de [l’APNQL] à la collaboration, le procureur général du Québec a choisi plutôt d’exercer son droit d’appel et conteste devant la Cour suprême du Canada la décision de la Cour d’appel du Québec », a déploré l’APNQL dans un communiqué publié mercredi.

« L’APNQL dénonce ce choix du Québec, qui persiste dans sa négation des droits fondamentaux des Premières Nations, de nos enfants et de nos familles », a dénoncé le chef Ghislain Picard.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Ghislain Picard

« L’adversité, on connaît ça. Nous sommes plus que jamais déterminés à défendre le principe reconnaissant la légitimité de nos gouvernements. Nous allons nous opposer aux prétentions du Québec devant la Cour suprême et nous allons continuer d’appuyer les gouvernements de Premières Nations dans l’exercice de leurs compétences auprès de nos enfants, de nos jeunes et de nos familles », a-t-il ajouté.

Pour l’heure, Québec peut déléguer certains pouvoirs en matière de protection à l’enfance en vertu de l’article 37.5 de la Loi sur la protection de la jeunesse, mais cela ne donne pas la pleine autonomie aux Premières Nations qui souhaitent s’en affranchir. Seule la communauté atikamekw d’Opitciwan s’est prévalue de la loi C-92 jusqu’à maintenant.

Québec contestait devant la Cour d’appel la constitutionnalité de la loi fédérale. Selon le tribunal, les principes généraux de la loi C-92 « sont compatibles avec la législation québécoise sur la protection de l’enfance ».

Le tribunal a donné cependant raison à Québec sur l’article 21 et le paragraphe 22(3) du texte législatif.

L’article 21 de C-92 « donne force de loi fédérale » à un texte législatif que voudrait adopter une collectivité autochtone selon certaines conditions. Parmi celles-ci, une communauté et Ottawa pourraient s’entendre sans Québec s’il y a une démonstration que la collectivité autochtone n’est pas parvenue à conclure une entente négociée avec la province malgré « des efforts considérables ».