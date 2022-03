« Très ébranlée », la famille de la jeune fille de 10 ans violemment agressée lundi dans Pointe-aux-Trembles a réclamé mercredi que l’accusé, Tanvir Singh, ne soit pas remis en liberté, au moment où l’homme de 21 ans devait comparaître devant un juge.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Toute la famille est là. On est très ébranlés. La raison pour laquelle on est ici aujourd’hui, c’est qu’on veut s’assurer que le criminel, que le monstre ne sortira pas, qu’il ne sera pas remis en liberté sous conditions, parce que c’est un danger public. On veut vraiment s’assurer que ce soit entendu par le juge et par les avocats », a martelé la tante de la jeune fille, en mêlée de presse. C’est elle qui avait « réclamé justice » pour sa nièce sur les réseaux sociaux, en début de semaine.

Elle soutient que la jeune fille, dont l’identité et celle de ses proches sont toujours protégées par une ordonnance de non-publication, « va mieux », mais qu’elle est encore « sous le choc ». « Ça va prendre du temps », a-t-elle glissé en parlant de la guérison physique et psychologique de sa nièce. « C’est une victime. Elle ne méritait pas ça », a encore insisté la tante.

Une quinzaine de membres de la famille de la jeune fille assistent mercredi à l’audience de Tanvir Singh, au palais de justice de Montréal. Des jeunes enfants de la famille sont aussi présents. La mère de la jeune fille est absente, car elle se trouve présentement à son chevet.

Rappelons que l’agression s’est produite sur le boulevard du Tricentenaire, près de la rue Notre-Dame, vers 11 h 30 lundi. Deux jeunes filles « circulaient sur un trottoir lorsqu’elles ont été abordées par un homme de 21 ans qui, soudainement, s’en est pris à une jeune fille en la tabassant », avait alors indiqué le porte-parole de la police de Montréal, Raphaël Bergeron.

Des passants se sont alors interposés pour mettre fin à l’agression. Presque au même moment, des patrouilleurs qui passaient par là sont intervenus et ont arrêté l’homme.

Transportée à l’hôpital, la jeune fille souffre d’un choc nerveux et a été grièvement blessée, ayant reçu plusieurs coups à la tête. Sa vie n’est toutefois pas menacée.

Tanvir Singh, 21 ans, a été accusé mardi de voies de fait graves, de voies de fait alors qu’il portait une arme, de voies de fait causant des lésions corporelles et de possession d’une arme – ce serait un couteau de type exacto – dans un dessein dangereux pour la paix publique. Selon la police, des problèmes de santé mentale pourraient être en cause. L’accusé, qui n’est pas connu des policiers, a subi une évaluation psychiatrique.

Un citoyen qui assistait aux audiences, Kodjo Amovin, a par ailleurs déploré le manque de réactions de certains élus. « Que ce soit au niveau du gouvernement fédéral, provincial ou municipal, il faut qu’il y ait des réactions promptes lorsque des situations graves comme ça arrivent, afin que la population se sente rassurée et qu’on puisse continuer à faire confiance à nos élus et au gouvernement », a-t-il dit.