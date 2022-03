L’homme de 21 ans soupçonné d’avoir violemment agressé une jeune fille de 10 ans alors qu’elle rentrait de l’école, lundi, dans Pointe-aux-Trembles, fait face à quatre chefs d’accusation. Il subira une évaluation en lien avec de possibles problèmes de santé mentale.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Tanvir Singh, 21 ans, est notamment accusé de voies de fait grave, de voies de fait alors qu’il portait une arme, de voies de fait causant des lésions corporelles et de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, montre une copie de la dénonciation judiciaire obtenue par La Presse.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) rapporte avoir été appelé à se rendre sur le boulevard du Tricentenaire, près de la rue Notre-Dame, un peu après 11 h lundi pour venir en aide à la jeune fille qui avait été « tabassée ».

À l’origine, « deux jeunes filles circulaient sur un trottoir lorsqu’elles ont été abordées par un homme de 21 ans qui, soudainement, s’en est pris à une jeune fille en la tabassant », a indiqué l’agent Raphaël Bergeron à ce sujet, en début de journée. Des passants se sont alors interposés pour mettre fin à l’agression, avant de contacter le 911. Presqu’au même moment, des patrouilleurs qui passaient par là sont intervenus et ont peu après procédé à l’arrestation du suspect.

Celui-ci a ensuite été conduit dans un centre de détention afin d’y rencontrer des enquêteurs. La jeune fille, de son côté, a été transportée dans un centre hospitalier. Elle souffre d’un choc nerveux et est grièvement blessée, ayant reçu plusieurs coups à la tête, mais sa vie ne serait pas en danger.

Selon la police montréalaise, des problèmes de santé mentale pourraient possiblement être en cause dans cette violente agression. Le suspect, qui n’est pas connu des policiers, subira d’ailleurs une évaluation psychiatrique dans les prochains jours, avant la suite des procédures judiciaires.

Une communauté « bouleversée »

Sur les réseaux sociaux, la tante de la jeune fille agressée a réclamé que « justice soit rendue » pour sa nièce. « Cet homme fixait ma nièce en route vers la maison, et ma nièce bien élevée et toujours aussi aimante de nature, a souri à cet homme sans savoir ce qu’il pouvait lui faire », écrit-elle dans sa publication accompagnée d’une photo du visage blessée de la jeune fille, qui a rapidement été partagée à plusieurs reprises par les internautes.

« Je veux que justice soit rendue pour ma nièce et pour toutes les victimes de ce genre de malade qui traînent dans nos rues », a-t-elle ajouté. Une photo de la jeune fille grièvement blessée a été publiée en ligne, mais La Presse a choisi de ne pas diffuser celle-ci pour protéger son identité.

Sur la scène municipale, la mairesse Valérie Plante a parlé mardi d’une « terrible agression » et d’une « attaque sauvage ». « C’est absolument troublant. On attend d’avoir des informations supplémentaires, que la lumière soit faite sur cette attaque inacceptable. C’est choquant », a-t-elle indiqué en mêlée de presse.

« Cette nouvelle me bouleverse. Je ne pourrai jamais expliquer comment un individu peut s’en prendre à une fillette de 10 ans », s’est aussi désolé le chef de l’opposition officielle, Aref Salem. « J’ai le cœur brisé. Jamais je n’aurais cru qu’on s’en prendrait à une jeune fille, alors qu’elle rentrait de l’école. C’est d’une horreur inexprimable. Il faut que justice soit faite », a aussi réagi la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade.

Dans un message envoyé aux parents, le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI) a pour sa part confirmé mardi qu’une élève de troisième cycle a été « victime d’une agression sur le chemin de la maison ». « Afin de soutenir les élèves et les membres du personnel dans ces moments difficiles, l’équipe d’intervention en situation critique du CSSPI a été déployée et restera en place aussi longtemps que nécessaire », a indiqué la direction, en précisant que sept psychologues ont été dépêchés dans le milieu.

« Il est probable que votre enfant ait besoin de vous parler de l’évènement. Nous vous invitons à lui accorder du temps pour écouter ce qu’il ressent et ce qu’il pense et pour essayer de répondre honnêtement à ses questions », a-t-on ajouté, en disant tout mettre en œuvre « pour réconforter et rassurer nos élèves afin qu’ils puissent, malgré cette épreuve, poursuivre harmonieusement leur année scolaire ».

Avec Isabelle Ducas, La Presse