Procès de Dominico Scarfo

L’accusé ne présentera pas de défense

Dominico Scarfo, qui comparaît depuis plusieurs semaines devant jury pour avoir comploté les meurtres des lieutenants de la mafia Lorenzo Giordano et Rocco Sollecito, et pour les avoir tués en 2016, ne témoignera pas et ne présentera pas de défense.