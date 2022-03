L’avocate antivaccin Gloriane Blais a été radiée par le Barreau du Québec cette semaine en raison de son refus de se soumettre à un examen médical. En plus de s’opposer bec et ongles au vaccin contre la COVID-19, la juriste de Lac-Mégantic était visée par plusieurs plaintes déontologiques.

Louis-Samuel Perron La Presse

C’est l’ex-avocate qui a annoncé elle-même sur les réseaux sociaux sa radiation permanente par le conseil d’administration du Barreau du Québec. Sur Twitter, elle a indiqué vendredi matin avoir l’intention de porter cette décision en appel devant le Tribunal des professions.

Le Barreau du Québec a confirmé à La Presse la radiation de Mme Blais en vertu de l’article 51 du Code de professions. Selon cet article, Gloriane Blais devait se soumettre à un examen médical. On ignore toutefois les motifs précis qui ont mené à une telle décision du Barreau.

Gloriane Blais fait toujours face à plusieurs plaintes déontologiques. Une audition est d’ailleurs prévue la semaine prochaine en lien avec une plainte pour « défaut de soutenir l’autorité des tribunaux ». Elle est également visée par une plainte pour « manque d’objectivité, de modération et dignité ».

L’ex-avocate a tenu récemment des propos inquiétants dans une diffusion en direct avec un client, le 7 février dernier. « Je ferai tout pour défendre les intérêts des enfants et le bagage génétique de l’humanité. […] Je ne lâcherai pas. J’irai jusqu’au bout et si on me tue, je ne crois qu’ils le feront, mais si on me tue, on saura d’où ça vient, car je ne suis pas suicidaire. Je ne lâcherai pas, mais je ne pense pas que ça va arriver », avait dit Mme Blais.

Sur les réseaux sociaux, Gloriane Blais a publié de nombreux messages à l’encontre des vaccins et des mesures sanitaires en lien avec la COVID-19. Elle a également participé à plusieurs manifestations contre les mesures sanitaires.

Avec Tristan Péloquin