Une vaste opération policière était en cours vendredi après-midi, à Montréal, après l’évasion d’un détenu à l’hôpital du Sacré-Cœur, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. L’homme a ensuite volé un véhicule et pris la fuite.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) rapporte avoir reçu un appel au 911 vers 9 h 30 « concernant une personne qui se serait évadée » à partir d’un centre hospitalier. La Presse a pu confirmer qu’il s’agissait de l’hôpital du Sacré-Cœur, situé sur le boulevard Gouin Ouest.

Selon la porte-parole du corps policier, l’agente Véronique Comtois, l’homme qui était « sous charge correctionnelle » serait parvenu à sortir du centre de détention pour une raison encore inconnue.

Il aurait ensuite volé un véhicule appartenant vraisemblablement à une infirmière à l’emploi de l’hôpital. On ignore pour le moment pour quelle raison exactement le détenu a été conduit à l’hôpital.

D’après nos sources, le détenu qui s’est évadé est Gaétan Campeau. Âgé de 49 ans, l’homme aurait été confié jeudi à des agents correctionnels par la police de Montréal, en lien avec des accusations de vol qualifié, port d’armes et non-respect des conditions. Campeau ne serait finalement jamais passé par la prison, ayant été confié aux agents directement à l’hôpital du Sacré-Cœur, duquel il s’est échappé vendredi.

Une enquête a été ouverte et une chasse à l’homme était en cours en début d’après-midi. D’après la police, le véhicule recherché serait possiblement un Kia Sportage de couleur grise, immatriculé E93 CLP.

« Toute personne qui verrait le véhicule est invitée à communiquer avec le 911. On demande aux gens d’être prudents et de pas approcher le véhicule par eux-mêmes s’ils l’aperçoivent », a prévenu Mme Comtois.

Le centre Info-Crime Montréal peut aussi être joint au 514 393-1133, afin de partager toute information pertinente en lien avec cette affaire, de façon anonyme et confidentielle.

Avec Daniel Renaud