La police Montréal était toujours à la recherche d’un détenu s’étant évadé de l’hôpital du Sacré-Cœur, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, vendredi après-midi. L’homme aurait volé un véhicule appartenant à une infirmière avant de prendre la fuite.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) confirme en effet avoir reçu un appel au 911 vers 9 h 30 « concernant une personne qui se serait évadée » à partir d’un centre hospitalier. La Presse a pu confirmer qu’il s’agissait de l’hôpital du Sacré-Cœur, situé sur le boulevard Gouin Ouest.

Selon la porte-parole du corps policier, l’agente Véronique Comtois, l’homme, qui était « sous charge correctionnelle », serait parvenu à échapper à la vigilance du personnel sur place, pour ensuite sortir du centre de détention et s’échapper. Dans la foulée de son évasion, il aurait notamment volé un véhicule appartenant à une infirmière à l’emploi de l’hôpital.

D’après des sources policières bien au fait du dossier, le détenu qui s’est évadé se prénomme Gaétan Campeau. Âgé de 49 ans, l’homme aurait été confié plus tôt cette semaine, jeudi, à des agents correctionnels, en lien avec des accusations de vol qualifié, port d’armes et non-respect des conditions.

Campeau ne serait finalement jamais passé par la prison, ayant été directement confié aux agents directement à l’hôpital du Sacré-Cœur, duquel il s’est échappé vendredi. On ignore pour le moment pour quelle raison exactement le détenu a été conduit à l’hôpital. En règle générale, les détenus qui doivent recevoir des soins font l’objet d’une surveillance accrue.

Enquête en cours

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur la situation, au moment où une chasse à l’homme était toujours en cours en milieu d’après-midi. D’après la police, le véhicule recherché serait possiblement un Kia Sportage de couleur grise, immatriculé E93 TLP.

« Toute personne qui verrait le véhicule est invitée à communiquer avec le 911. On demande aux gens d’être prudents et de ne pas approcher le véhicule par eux-mêmes s’ils l’aperçoivent », a prévenu Mme Comtois.

Le centre Info-Crime Montréal peut aussi être joint au 514 393-1133, afin de partager toute information pertinente en lien avec cette affaire, de façon anonyme et confidentielle. Les policiers remercient la population pour tout élément pertinent qui pourrait leur être transmis.

Avec Daniel Renaud, La Presse