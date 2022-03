Dominico Scarfo, qui subit depuis plusieurs semaines un procès devant jury pour avoir comploté les meurtres et pour avoir tué les lieutenants de la mafia Lorenzo Giordano et Rocco Sollecito en 2016, ne témoignera pas et ne présentera pas de défense.

Daniel Renaud La Presse

C’est ce qu’a annoncé mercredi matin son avocat, Me Luc Trempe, au jury et au juge Michel Pennou de la Cour supérieure. Ce dernier a alors indiqué aux jurés que les prochaines étapes du procès seraient les plaidoiries des deux parties, les directives du juge au jury, et les délibérations.

Me Trempe a fait savoir qu’il n’aurait aucune preuve à présenter, et que son client ne témoignerait pas, après avoir fini de contre-interroger un ancien tueur à gages devenu infiltrateur pour la police et qui était le témoin-clé de la poursuite.

Selon la théorie de la poursuite, Giordano et Sollecito ont été assassinés dans le contexte d’un conflit entre un clan calabrais de la mafia montréalaise, dirigé par les frères Andrew et Salvatore Scoppa, et le clan des Siciliens.

Scarfo aurait été celui qui a appuyé sur la détente lors du meurtre de Giordano, alors que dans le cas de Sollecito, il aurait conduit une voiture devant celle de la victime et forcé celle-ci à s’arrêter durant plusieurs secondes, de façon à permettre à un tueur à gages de sortir d’un abribus dans lequel il se cachait et d’abattre le lieutenant de la mafia, le 27 mai 2016.

Mais trois ans après les meurtres, le tueur à gages est devenu agent civil d’infiltration pour la Sûreté du Québec et a enregistré Scarfo à son insu avec un dispositif d’enregistrement portatif. L’écoute de ces enregistrements et le témoignage de la taupe qui a suivi ont constitué le cœur de la preuve présentée par la poursuite durant le procès.

Le jury veut questionner la taupe

Fait à noter, après que l’infiltrateur eut terminé son témoignage mercredi matin, les jurés ont demandé de pouvoir lui poser des questions directement pour obtenir des éclaircissements sur certains passages des enregistrements écoutés, mais le juge Pennou a refusé leur demande.

« Un procès criminel n’offre pas nécessairement des réponses à toutes les questions et, en tant que juge et jury, on doit accepter ça. La preuve, vous devez l’accepter et la considérer comme vous l’avez reçue », a dit le magistrat aux jurés.

On ne sait pas encore à quel moment les plaidoiries débuteront.

