Les agents du Service de police de Terrebonne, de Sainte-Anne-des-Plaines et de Bois-des-Filion ont été appelés à se rendre sur les lieux de l’établissement Minotaure Nutrition, sur le boulevard Laurier, à Terrebonne.

Deux établissements d’une seule et même entreprise spécialisée dans la vente de suppléments ont été visés par des projectiles d’arme à feu lundi matin, à Mirabel et à Terrebonne, sur la Rive-Nord de Montréal. Une arme a été saisie et le véhicule du propriétaire a été incendié.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Le Service de police de la Ville de Mirabel confirme avoir été appelé à se rendre sur les lieux du Minotaure Nutrition, un établissement situé sur le boulevard Curé-Labelle, dès, 3 h dans la nuit de dimanche à lundi. L’appel initial au 911 concernait un « système d’alarme déclenché ».

À leur arrivée, les policiers ont toutefois rapidement été en mesure de confirmer que des coups de feu avaient été tirés sur le commerce, car des impacts de balle étaient bien perceptibles sur la façade de l’édifice.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Des impacts de balle étaient visibles sur la façade de l’édifice.

« Pour le moment, nos enquêteurs sont toujours sur place et la scène demeure protégée par des patrouilleurs. Il n’y a aucun blessé relié à l’évènement », a confirmé en début de journée l’agente-préventionniste du corps policier, Audrey Thibault, en précisant qu’un protocole d’investigation est en cours.

Une arme saisie

Non loin de là, les agents du Service de police de Terrebonne, de Sainte-Anne-des-Plaines et de Bois-des-Filion ont aussi été appelés à se rendre sur les lieux de l’établissement Minotaure Nutrition, mais cette fois sur le boulevard Laurier, à Terrebonne. Des impacts d’au moins un projectile d’arme à feu y ont aussi été aperçus ; ces impacts étaient d’ailleurs encore perceptibles au passage de La Presse, lundi.

Le capitaine Joël Lamarche a confirmé qu’une « arme longue » qui avait été laissée au sol a également été identifiée, puis saisie par les patrouilleurs terrebonniens. Ces derniers ont passé la scène au peigne fin pendant une bonne partie de l’avant-midi lundi, à la recherche d’indices supplémentaires. Le Service d’identité judiciaire du corps policier a également été demandé en renfort.

« On pourrait parler d’un ou plusieurs suspects, mais pour le moment, nous n’avons aucune information concernant les malfaiteurs. Est-ce qu’il seul, deux, plusieurs ? Y avait-il un véhicule impliqué ? Tout est en démarche. On est dans les débuts de l’enquête », a indiqué M. Lamarche.

Peu avant 4 h, les policiers de Terrebonne étaient également intervenus sur les lieux d’un incendie vraisemblablement criminel, dans le secteur de Sainte-Anne-des-Plaines. Si les flammes ont aisément pu être maîtrisées, les autorités ont néanmoins confirmé dans les heures suivantes que le véhicule visé appartenait au propriétaire des deux commerces Minotaure Nutrition visés par les balles.

Aucune personne n’a non plus été blessée dans ces deux autres dossiers à Terrebonne. Fait à noter : la distance entre les deux commerces visés, entre Mirabel et Terrebonne, est d’un peu moins de 25 kilomètres.