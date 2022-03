Couronne nord

Deux établissements d’une même entreprise visés par des balles

Deux établissements d’une seule et même entreprise spécialisée dans la vente de suppléments ont été visés par des projectiles d’arme à feu lundi matin, à Mirabel et à Terrebonne, sur la Rive-Nord de Montréal. Une arme a été saisie et le véhicule du propriétaire a été incendié.