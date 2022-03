Nicolas Audet et Jacqueline Beaudoin-McClintock

La mère de Stoneham-et-Tewkesbury qui a disparu avec son fils de 18 mois et qui est recherchée depuis mercredi devait être questionnée bientôt par la police au sujet du meurtre de son ex-conjoint, un homme qui avait dû s’engager devant la cour à ne plus l’importuner après des années de relation houleuse et qui a été retrouvé mort à la Saint-Valentin.

Vincent Larouche La Presse

La Sûreté du Québec a lancé un appel à la population mercredi, à la demande de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), pour tenter de localiser Jacqueline Beaudoin-McClintock et son fils James Audet.

La femme de 32 ans aurait quitté son domicile de Stoneham-et-Tewkesbury au cours de la fin de semaine avec son fils et n’a pas donné signe de vie depuis. « Les circonstances entourant leur départ de la région amènent les autorités à croire que la situation de l’enfant est ou peut être considéré comme compromise », affirme la Sûreté du Québec dans un communiqué.

PHOTO FOURNIE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC James Audet

Perruque ou cheveux teints

Jeudi, l’appel au public a été élargi à l’ensemble du Canada, parce que les policiers avaient été informé que la mère aurait quitté le Québec, « possiblement en direction de l’Ouest canadien ». Elle circulerait à bord d’un véhicule Chrysler 300 blanc et pourrait porter une perruque ou avoir teint ses cheveux pour changer son apparence, selon les enquêteurs chargés du dossier.

« Les autorités ont aussi appris qu’elle aurait tenté de confier son fils James à une connaissance avant de partir », précise le corps policier. La connaissance en question n’était toutefois pas en mesure de l’aider à ce moment.

PHOTO FOURNIE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Jacqueline Beaudoin-McClintock

Jacqueline Beaudoin-McClintock est l’ancienne conjointe de Nicolas Audet, un chauffeur de camions poids-lourds retrouvé mort dans sa résidence de Saint-Isidore, en Beauce, vers 13 h, le jour de la Saint-Valentin. Ce sont ses collègues d’Équipements d’érablière CDL, l’entreprise où il travaillait, qui avaient signalé son absence. La police avait alors évoqué une « mort violente » évidente et ouvert une enquête pour meurtre.

M. Audet est le père du petit James Audet. Il était séparé de la mère.

Le père inquiétait les autorités

Selon des documents judiciaires obtenus par La Presse, la police était intervenue en juin dernier pour traîner le père devant un juge, parce que des « incidents » survenus entre 2019 et 2021 à Saint-Isodore faisaient craindre qu’il « cause des lésions » à la mère de son fils ou qu’il « endommage sa propriété ».

Lors d’une première comparution à la cour, M. Audet n’avait pas reconnu les faits. Un juge lui avait d’abord interdit de posséder des armes. Une semaine plus tard, lors d’une seconde comparution, M. Audet avait admis que son comportement pouvait susciter des craintes pour la sécurité de son ex-conjointe.

Le père de famille n’a jamais été accusé d’un acte de violence concret et son casier judiciaire demeure vierge. Mais devant la cour, le 17 juin dernier, il avait dû s’engager à garder la paix, ne plus communiquer avec Mme Beaudoin-McClintock sans son consentement, ne pas « l’importuner, la suivre, l’épier ou la harceler ». Il devait aussi accepter de quitter tout lieu où elle se trouvait si elle faisait la demande. Le tribunal l’avait forcé du même coup à amorcer des démarches pour suivre une thérapie en lien avec « l’impulsivité et/ou la violence ».

Des questions supplémentaires

Après la découverte du corps sans vie de M. Audet récemment, les policiers avaient averti Mme Beaudoin-McClintock qu’ils auraient peut-être des questions supplémentaires à lui poser, à titre de « témoin » potentielle, selon nos informations. Samedi soir dernier, les autorités ont eu de ses nouvelles, alors qu’elle se trouvait à son domicile. Dimanche, elle avait disparu, sans laisser de traces, avec son enfant. Elle ne répondait plus à son téléphone.

La police n’a pas déclenché d’alerte Amber pour retrouver le petit James Audet, parce que ce dossier ne répond pas aux critères en la matière. Il ne s’agit pas d’un enlèvement, car la femme a la garde légale de l’enfant.