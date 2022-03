Plus d’une dizaine de voitures de patrouille, dont des équipes d’intervention spécialisée, ont convergé vers le secteur du cégep, plus précisément sur la rue Marie-Victorin, non loin du boulevard Maurice-Duplessis.

Le cégep Marie-Victorin était en cours d’évacuation mardi après-midi, dans le nord-est de Montréal, après que des témoins ont dit avoir aperçu un homme portant une arme se trouvant près de l’établissement d’enseignement.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Alice Girard-Bossé La Presse

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) rapporte en effet avoir reçu des appels au 911 en lien avec ce dossier en après-midi, mardi. Ces signalements concernaient un homme qui aurait été aperçu « avec une arme à feu à l’extérieur du cégep ». D’autres individus se trouvaient alors avec l’individu, selon les informations transmises à la police.

« Nous sommes en train de faire évacuer le cégep par mesure préventive. Une personne a été interpellée pour l’instant. Et les policiers sont toujours à la recherche de suspects supplémentaires », a brièvement résumé la porte-parole du corps policier montréalais, Véronique Dubuc, alors qu’une large opération était en branle pour « sécuriser les lieux ».

En milieu d’après-midi, la police n’était toutefois pas en mesure de confirmer elle-même la présence d’une arme, tel que l’ont rapporté les témoins.

« Il est important de mentionner qu’aucune personne n’a été menacée par arme à feu et nous n’avons non plus aucun blessé », a d’ailleurs également précisé l’agente Dubuc.

Chose certaine : plus d’une dizaine de voitures de patrouille, dont des équipes d’intervention spécialisée, ont convergé vers le secteur, plus précisément sur la rue Marie-Victorin, non loin du boulevard Maurice-Duplessis. Au passage de La Presse mardi, plusieurs étudiants, membres du personnel et autres personnes étaient rassemblés à l’extérieur du cégep.

Avec Daniel Renaud, La Presse