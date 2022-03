Les procureurs ont commencé et conclu leur affaire lundi dans le procès d’un homme de Montréal accusé d’avoir fomenté la haine contre les Juifs.

Sidhartha Banerjee La Presse canadienne

Gabriel Sohier-Chaput, qui utilisait le surnom en ligne Zeiger, fait face à un chef d’accusation de promotion délibérée de la haine en lien avec un article de blogue de janvier 2017 sur le site Web néonazi d’extrême droite The Daily Stormer. M. Sohier-Chaput, 35 ans, a plaidé non coupable du chef d’accusation unique.

M. Sohier-Chaput a reconnu au cours de la procédure judiciaire être Zeiger, avoir publié des articles pour The Daily Stormer en 2016 et 2017 sous ce pseudonyme, et être en partie l’auteur du post pour lequel il fait l’objet d’un procès.

Le procureur de la Couronne, Patrick Lafrenière, a soutenu lundi devant le tribunal que M. Sohier-Chaput était l’unique auteur du court article de blogue, qui appelait à ce que l’imagerie nazie soit distribuée « partout » afin de contrarier le plus de Juifs possible.

Essentiellement, les preuves montrent que, vers janvier 2017, l’accusé était rédacteur en chef de « The Daily Stormer », une publication d’extrême droite, a précisé M. Lafrenière au tribunal dans sa déclaration liminaire.

« Ce que le tribunal devra déterminer, c’est si nous parlons de fomenter volontairement la haine contre un groupe identifiable », a-t-il ajouté.

Le billet de blogue sur le site Web d’extrême droite fait référence à un article de Global News de 2017 sur des affiches nazies apparaissant à New Westminster, en Colombie-Britannique, et sur la réaction d’un survivant de l’Holocauste face aux images haineuses. Le billet de blogue contient des images racistes et des commentaires sur les Juifs.

En cas de condamnation, l’accusation est passible d’une peine maximale de deux ans.

L’accusation portée contre M. Sohier-Chaput fait suite à une plainte pénale contre B'nai Brith en mai 2018 — le même mois, une série d’articles dans la Gazette de Montréal le décrivait comme une figure néonazie de premier plan en Amérique du Nord. Il a fait une première comparution devant le tribunal fin 2020.

Deux témoins de la Couronne ont comparu lundi devant le juge de la Cour du Québec Manilo Del Negro, tous deux membres de l’unité de la cybercriminalité de la police de Montréal. Ils ont témoigné le premier jour du procès avoir recherché en 2018 du contenu en ligne sous le nom de Zeiger.

L’agent Sébastien Pelletier-Langlois a déclaré que sa recherche avait révélé plus de 800 articles dont le pseudonyme Zeiger était l’auteur. Il a déclaré que l’article lié à l’accusation portée contre M. Sohier-Chaput était toujours en ligne la semaine dernière.

Mais lors du contre-interrogatoire de la défense, aucun des deux policiers n’a déclaré pouvoir dire avec certitude si le message avait été édité, publié ou modifié par quelqu’un d’autre, ou qui avait ajouté les images racistes.

« Il reconnaît avoir écrit l’article, en partie », a déclaré lundi l’avocate de la défense Hélène Poussard au tribunal.

La défense aura son tour à présenter des preuves lorsque l’affaire reprendra mardi.