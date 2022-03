S’il a évoqué le « nazisme non-stop » et les « larmes de ses ennemis dans les rues » dans une publication néonazie, c’était uniquement pour se moquer des « gens trop sensibles d’extrême gauche », a maintenu mardi Gabriel Sohier Chaput à son procès pour avoir fomenté la haine envers les Juifs.

Louis-Samuel Perron La Presse

Vêtu d’un veston noir et arborant de petites lunettes rondes, l’homme de 35 ans qui s’est présenté à la barre des témoins mardi était à des lieux de l’image du militant d’extrême droite qui avait participé au rassemblement de suprémacistes blancs de Charlottesville à l’été 2017.

Se décrivant comme un « nationaliste », Gabriel Sohier Chaput a toutefois banalisé certains commentaires antisémites, en plus de tourner au ridicule le témoignage d’un survivant d’Auschwitz. Essentiellement, la publication litigieuse était ironique et ne visait en rien à fomenter la haine, a-t-il fait valoir.

« Le but, c’est de saper la rectitude politique en faisant des commentaires extrêmes. Ça affaiblit le politically correct », a-t-il expliqué au juge Manlio Del Negro, en niant fermement avoir écrit les injures antisémites au cœur des accusations.

Gabriel Sohier Chaput est jugé depuis lundi au palais de justice de Montréal pour un texte publié en 2017 sur le site néonazi The Daily Stormer. Sous le pseudonyme Zeiger, le Québécois était alors un auteur prolifique de cette influente publication de l’extrême droite américaine qui défendait bec et ongles le président Donald Trump. Il a fait de 800 à 1000 publications sur son site, affirme-t-il. Il était payé 14 $ par texte. Cependant, il ne faisait qu’envoyer un « brouillon ».

Ainsi, s’il reconnaît avoir écrit en partie l’article litigieux, Gabriel Sohier Chaput affirme que l’éditeur du site web – le suprémaciste blanc Andrew Anglin – a ajouté plusieurs paragraphes, de même que l’image montrant un commandant SS au sourire carnassier en train d’ouvrir une valve de gaz. « C’est une image répandue sur l’internet », a déclaré Sohier Chaput.

Pour prouver qu’il n’a pas écrit certains passages, l’accusé a expliqué qu’il n’aurait par exemple jamais utilisé l’expression « Christ-Killers » pour parler des juifs comme il est athée, alors qu’Andrew Anglin est chrétien.

De plus, Gabriel Sohier Chaput soutient qu’une injure antisémite utilisée dans la publication est « un peu de mauvais goût ». Il l’attribue également à l’éditeur Andrew Anglin. Dans ce passage, l’auteur écrit que la « tradition ancestrale » d’injurier les Juifs dans la rue devrait « assurément » être de retour.

« Mon style est plus fleuri, plus imagé, avec plus de référence de science-fiction et de fantaisie, alors que son style [à Andrew Anglin] était plus cru. Je fais beaucoup de références à la fantaisie, aux contes de fées », a témoigné Gabriel Sohier Chaput. Une phrase, par exemple, s’inspire du Seigneur des anneaux, a-t-il expliqué.

L’accusé a d’ailleurs évoqué la « poésie » pour justifier le titre de l’article contenant un terme injurieux à l’égard des Chinois. « [Les deux mots] commencent avec les mêmes lettres. En poésie, c’est un effet littéraire qui rend ça punché », a-t-il expliqué en cour.

Son contre-interrogatoire se poursuit mardi.