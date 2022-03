Policiers négociateurs

« Il faut aider sans juger »

Il y a de plus en plus d’interventions policières au Québec visant à raisonner ou à maîtriser des personnes désespérées qui menacent d’attenter à leur vie ou à celle d’autrui. Chaque fois se déploie une opération appelée « Filet » pour désamorcer la crise. Aux commandes, des policiers qui ont plus à voir avec des psychologues nous expliquent, pour une rare fois, comment une telle opération se vit de l’intérieur. Un dossier de Daniel Renaud