Le commissaire de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) a annoncé ce lundi qu’il met fin à l’enquête Mâchurer, qui visait depuis 2014 le financement du Parti libéral du Québec (PLQ) à l’époque de Jean Charest.

Vincent Larouche La Presse

Tommy Chouinard La Presse

Cette annonce survient au moment où M. Charest est courtisé par plusieurs militants et élus qui souhaitent qu’il se lance dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada. Récemment, La Presse rapportait que les avocats de l’ancien premier ministre avaient demandé à un juge d’accélérer la remise de documents qu’il réclame dans le cadre d’une poursuite pour violation de sa vie privée, dans la foulée des fuites de documents policiers liés à l’enquête Mâchurer.

L’enquête avait été amorcée en avril 2014. Elle visait le financement du parti pour les années 2001 à 2012, en particulier le financement dit « sectoriel » auprès de représentants d’entreprises de certains secteurs d’activité. M. Charest et l’ancien grand argentier du PLQ, Marc Bibeau, faisaient partie des cibles des policiers, comme l’ont démontré plusieurs mandats de perquisition déposés à la cour, ainsi que les fuites de certains documents confidentiels obtenus par les médias de Québecor.

Dans un communiqué diffusé lundi matin, l’UPAC précise que plus de 300 témoins ont été rencontrés pendant l’enquête. Un avis juridique a été demandé au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) sur la preuve amassée. Le DPCP a confirmé avoir confié cette analyse à un comité d’examen présidé par le juge à la retraite de la Cour d’appel André Rochon. Le juge à la retraite était épaulé de deux procureurs du Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales, de deux procureurs de la couronne non reliés à ce bureau « afin que les garanties d’indépendance, d’impartialité et d’objectivé inhérentes à l’institution ne puissent être remises en question ».

« Considérant l’avis juridique obtenu ainsi que toute la rigueur et les ressources déjà investies dans cette enquête, le commissaire estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre cette dernière et y met donc fin », précise l’UPAC dans un communiqué.

« Afin de ne pas nuire à des procédures judiciaires en cours et compte tenu des obligations de confidentialité, applicables au contenu des dossiers d’enquêtes policières, le Commissaire doit s’abstenir de tout autre commentaire », précise le communiqué.

De son côté, le gouvernement Legault se limite dans ses commentaires. « Nous prenons acte de la décision de l’UPAC de mettre fin à l’enquête Mâchurer, qui a été initiée sous la précédente administration de l’organisation. Il appartient à l’UPAC d’expliquer sa décision », a réagi la vice-première ministre et ministre de la Sécurité, Geneviève Guilbault, dans une déclaration écrite envoyée à La Presse.

À l’automne 2019 puis au début de 2020, peu de temps après l’arrivée de Frédérick Gaudreau à la tête de l’UPAC, le premier ministre François Legault disait souhaiter que l’enquête Mâchurer se termine « le plus rapidement possible ». « J’ai hâte de savoir ce qui s’est passé avec ça. J’ai hâte que ça aboutisse et j’ai hâte que les policiers nous donnent leur conclusion », affirmait-il.

Dans sa déclaration écrite, Geneviève Guilbault soutient que le gouvernement ne commentera pas davantage la décision de l’UPAC en raison de la poursuite d’un million de dollars que Jean Charest a intentée contre lui en 2020 pour violation de sa vie privée.

L’ancien premier ministre dit avoir subi d’importants préjudices en raison de la fuite des documents confidentiels de l’UPAC liés à l’enquête Mâchurer, obtenus par le groupe Québecor et publiés à partir d’avril 2017. L’automne dernier, M. Charest a accusé le gouvernement d’en avoir remis une couche lorsque Geneviève Guilbault a brandi au Salon bleu le livre PLQ inc., de Québecor. « S’il y a un parti qui a donné de l’ouvrage à l’UPAC au travers des années, c’est bien le Parti libéral », accusait Mme Guilbault avec le livre en main, dans une réplique à la formation de Dominique Anglade. Pour M. Charest, le gouvernement a ainsi « cautionner et légitimer des actes illégaux » puisque « ce livre est le résultat de plusieurs fuites d’enquêtes menées par l’UPAC ».

De son côté, pour la première fois depuis qu’elle dirige le PLQ, Dominique Anglade déclarait le 17 février que l’enquête Mâchurer doit trouver sa conclusion. « Après neuf ans, là, je pense qu’il est temps que l’enquête se termine », disait-elle en mêlée de presse. Elle ajoutait que comme « pour n’importe qui » devant un délai aussi long, Jean Charest « mérite d’avoir une conclusion à l’enquête ».

Elle réagissait alors à un article de La Presse sur des démarches de l’ancien premier ministre pour accélérer les procédures judiciaires concernant sa poursuite contre le gouvernement.

Pour Québec solidaire, « il faut que la ministre Guilbault convoque d’urgence les partis d’opposition pour examiner la demande de l’UPAC d’envisager un changement de cadre législatif afin de cesser d’échapper tous ces dossiers ».

« Même si nous sommes très déçus aujourd’hui, il ne faut pas baisser les bras », a affirmé son député et porte-parole en matière de justice, Alexandre Leduc.

Selon lui, l’annonce de l’équipe de Frédérick Gaudreau confirme l’impression que « le prolongement indéfini de l’enquête Mâchurer ne servait finalement qu’à préserver la réputation de l’UPAC, déjà passablement amochée par un tableau de chasse peu garni ».