Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide du public pour retrouver Mathis Ciwan Koroglu. Le jeune homme de 22 ans manque à l’appel depuis mercredi dernier.

Florence Morin-Martel La Presse

Mathis Ciwan Koroglu a été vu pour la dernière fois mercredi vers 19 h, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, à Montréal. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, étant donné qu’il aurait tenu des propos inquiétants.

Le jeune homme a la peau blanche, il mesure 175 cm (5’9’’) et pèse 72 kg (160 lb). Il a les yeux bleus, les cheveux bruns et il porte des lunettes de vue. Mathis Ciwan Koroglu parle français. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un manteau vert kaki de marque « The North Face », avec un collet en fourrure, ainsi que des bottes en cuir rouge.

Toute personne ayant de l’information concernant cette disparition peut le faire via son poste de quartier ou en composant le 911.