Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver Thi Tram Nguyen, qui manque à l’appel depuis ce midi.

Florence Morin-Martel La Presse

Mme Nguyen a été vue pour la dernière fois vers midi, dans l’arrondissement Saint-Michel, à Montréal. La dame de 70 ans souffre de la maladie d’Alzheimer. Ces proches disent avoir des raisons de craindre pour sa sécurité.

La dernière fois qu’elle a été vue, Thi Tram Nguyen portait un manteau turquoise, des bottes noires, des lunettes de vue et elle avait avec elle un sac d’épicerie recyclable. La dame d’origine asiatique pèse 110 lb (48 kg) et mesure 5’2’’ (1m56). Elle a les cheveux blancs, les yeux marron et elle s’exprime en vietnamien. Selon le SPVM, Mme Nguyen se déplace à pied.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle en communiquant avec Info-Crime Montréal au 514-393-1133.