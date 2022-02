(Ottawa) La police d’Ottawa affirme qu’un homme a été accusé après avoir sorti une arme à feu dans le plus important centre commercial de la capitale fédérale, près de la colline du Parlement.

La Presse Canadienne

L’incident a forcé l’évacuation pendant quelques heures, mardi, du centre commercial Rideau, qui venait à peine de rouvrir après une occupation de trois semaines du centre-ville d’Ottawa par des manifestants antigouvernementaux.

Selon la police, un homme de 50 ans d’Ottawa aurait commis un vol à l’étalage dans un magasin vers midi, puis aurait sorti une arme à feu lorsqu’il a été confronté aux gardiens de sécurité du centre commercial.

L’homme a été arrêté après une courte poursuite à pied ; la police a précisé dans un communiqué qu’il n’y avait pas eu de blessés. Selon la police, l’homme est accusé de vol et de plusieurs infractions liées aux armes à feu.

Au fur et à mesure que l’incident se déroulait, mardi, ceux qui travaillaient ou magasinaient au Centre Rideau ont remarqué que des magasins fermaient, avant d’entendre dans les haut-parleurs du système de communication interne que tout le monde devait évacuer.

Le centre commercial se trouve à quelques centaines de mètres à l’est de la colline du Parlement. Il avait fermé le 29 janvier lorsque des manifestants sont arrivés dans la capitale pour protester contre les restrictions sanitaires et le gouvernement libéral.

Les manifestants sont rapidement venus dans le centre commercial en refusant de porter le masque. Les propriétaires ont alors décidé de fermer, en invoquant l’insécurité, et le Centre Rideau n’a rouvert que mardi matin, trois semaines et demie plus tard.

La police d’Ottawa maintient toujours une série de « postes de contrôle » à des intersections du centre-ville pour empêcher des manifestants, délogés en fin de semaine, de revenir sur la colline du Parlement.