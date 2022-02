Mamadi Camara poursuivait la Ville de Montréal et le Procureur général du Québec pour des fautes commises par des policiers du SPVM et par les procureurs des poursuites criminelles et pénales.

Montréal et Mamadi Camara s’entendent à l’amiable

Mamadi Camara et ses proches ont conclu une entente de règlement avec la Ville de Montréal, ont annoncé mercredi les avocats du jeune homme qui avait été accusé à tort d’avoir agressé un policier au début de 2021. La poursuite initiale était de 1,2 million, mais les détails de l’accord n’ont pas été rendus publics.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Le principal intéressé et sa famille se disent « satisfaits » de ce dénouement, l’entente leur permettant « de clore la démarche judiciaire liée aux évènements profondément bouleversants qu’ils ont traversés », peut-on lire dans une déclaration transmise par l’avocate de M. Camara, Me Virginie Dufresne-Lemire.

On y précise que M. Camara « tient à remercier » la population québécoise « pour le soutien incroyable qu’elle lui a démontré » dans la dernière année. « Ce support a été une source de réconfort importante » pour l’homme de 31 ans et ses proches, affirme au passage la juriste.

C’est en juillet dernier que l’homme âgé dans le début de la trentaine avait lancé une poursuite réclamant 1,2 million à la Ville de Montréal et à la Couronne, pour les fautes commises par les policiers du Service de la police de la Ville de Montréal (SPVM) et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Dans sa poursuite, il disait garder de lourdes séquelles de son inculpation et dénonçait avoir été victime d’une « arrestation brutale » et de profilage racial, lui qui avait blessé à la joue après avoir été immobilisé au sol. Un agent a placé sa botte sur son visage en le traitant d’imbécile, selon la demande. M. Camara affirmait aussi s’être senti « humilié » tout au long de sa détention et du processus judiciaire.

En outre, la nature de l’entente, qui met un terme aux procédures judiciaires, n’a pas été dévoilée mercredi. Son entourage laisse entendre que le jeune homme doit maintenant « reprendre le contrôle » de sa vie, sans que celle-ci ne soit « étalée au grand jour ». Aucun autre commentaire ne sera donc fait.

Bref rappel des faits

L’histoire de Mamadi Camara avait choqué le Québec en entier, en janvier 2021. Il avait été accusé à tort d’avoir agressé le policier Sanjay Vig, avant de passer six nuits sous les verrous, puis d’être libéré par les autorités. Depuis, il a aussi reçu, et accepté, les excuses du SPVM.

Le Montréalais originaire de Guinée avait finalement été innocenté grâce à une vidéo de surveillance du ministère des Transports du Québec montrant une partie de l’altercation. Une enquête gouvernementale a mené en septembre dernier à la parution d’un volumineux rapport du juge Louis Dionne, qui contient 18 recommandations destinées au ministère de la Sécurité publique et au corps policier montréalais.

Un autre suspect a depuis été arrêté dans cette affaire. Le 26 mars dernier, la police a en effet annoncé avoir procédé l’arrestation à Toronto d’Ali Ngarukiye, qui doit être jugé pour avoir désarmé et agressé l’agent Vig.

En recherche d’emploi, Mamadi Camara devrait achever sa maîtrise de recherche en génie électrique dans les prochains mois. Il a d’ailleurs obtenu sa résidence permanente canadienne à la mi-janvier et espère obtenir sa citoyenneté dans les prochaines années.