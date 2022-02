Au cours de l’intervention, qui a duré un peu plus de trois minutes, M. Coriolan a reçu trois tirs d’armes à feu, des décharges de Taser de 36 secondes au total, en plus d’être visé par une arme d’impact, puis désarmé à coups de bâton.

Le manque de formation des policiers mis en cause

Pierre Coriolan, qui avait un problème de santé mentale, a été tué le 27 juin 2017 lors d’une intervention qui n’a pas été « optimale » et qui met en lumière « les conséquences d’un manque de formation des policiers ».

Louise Leduc La Presse

C’est ce que conclut entre autres choses le coroner Luc Malouin dans son rapport rendu public mercredi matin.

« Il est essentiel de modifier et de bonifier la formation des policiers afin qu’elle reflète les attentes des citoyens envers eux. Plus important encore, les policiers doivent être le mieux outillés possible pour faire face à la réalité de la société actuelle », écrit-il.

Six policiers du Service de police de la Ville de Montréal se sont rendus à l’appartement de M. Coriolan le 27 juin 2017. Au cours de l’intervention, qui a duré un peu plus de trois minutes, M. Coriolan a reçu trois tirs d’armes à feu, des décharges de Taser de 36 secondes au total, en plus d’être visé par une arme d’impact, puis désarmé à coups de bâton.

En raison de la pandémie, l’enquête du coroner, débutée en 2020, a été suspendue pendant plus d’une année et s’est terminée à l’automne 2021.

