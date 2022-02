Une sentence suspendue a été prononcée dans le dossier de Marc Dargis, un homme qui a proféré des menaces contre la ministre et présidente du conseil du Trésor, Sonia LeBel, et qui a enfreint à trois reprises ses conditions de remise en liberté en lui envoyant des courriels.

NANCY MASSICOTTE Le Nouvelliste

Il devra également verser la somme de 700 $ à la Maison Le Far dans un délai de neuf mois et respecter une probation pendant un an avec l’interdiction formelle de communiquer directement ou indirectement avec Mme LeBel et de se trouver à son bureau de comté à Trois-Rivières. Le 1er septembre 2021, Marc Dargis avait laissé un message d’une quarantaine de secondes sur la boîte vocale du bureau de comté de la députée de Champlain dans lequel il lui disait : « Moé, je vais t’arracher la tête. Ça sera pas long… tu comprends-tu ? T’en auras pu de cheveux sur la tête. Faque là, règle mon problème de la CSST parce que moi, je vais le régler ton problème. »