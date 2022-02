La victime était connue des autorités pour des affaires de stupéfiants et de fraudes, confient des sources policières non autorisées à parler aux médias.

Les trois hommes dans la vingtaine arrêtés en lien avec la fusillade survenue mardi en plein jour à Brossard pourraient faire face à des accusations de tentative de meurtre et complot. La victime atteinte à la tête et visée par plusieurs projectiles lutte toujours pour sa vie.

Mayssa Ferah La Presse

Le jeune homme de 23 ans a passé la nuit à l’hôpital et a subi plusieurs opérations. Au lendemain de la fusillade, il se trouvait toujours dans le coma.

« On n’a pas dormi de la nuit. On attend des nouvelles, on garde espoir », a expliqué sa mère, qui préfère ne pas dévoiler son identité au public.

Elle ignore tout de l’altercation qui a laissé son fils gravement blessé dans le stationnement d’un Tim Hortons, à deux pas de chez lui.

Tout a débuté vers 16 h près de l’intersection du boulevard de Rome et de la route 132, à Brossard.

La victime est à l’intérieur de sa voiture quand les suspects font irruption à bord d’une Mazda noire.

L’un d’entre eux sort du véhicule et tire plusieurs fois. L’un des trois passagers à bord de l’auto insiste pour quitter sur le champ.

Un VUS de couleur foncée se met à les suivre sur la route 132. L’un des trois suspects aurait alors tiré sur le véhicule qui serait lié à la victime, selon nos sources.

Suspects arrêtés

La victime était connue des autorités pour des affaires de stupéfiants et de fraudes, confient des sources policières non-autorisées à parler aux médias.

La résidence du jeune homme avait été visée dans une tentative de cambriolage au cours des derniers mois. On ignore toutefois si cet évènement aurait un lien avec la tentative de meurtre survenu mardi en plein jour.

Les trois suspects – âgés entre 23 et 26 ans – ont été arrêtés peu après les faits.

« Ces mêmes suspects devraient comparaître aujourd’hui au palais de justice de Longueuil. Ils pourraient faire face à diverses accusations, dont celles de tentative de meurtre et complot », précise le Service de police de l’Agglomération de Longueuil (SPAL).

Deux armes à feu ont été saisies dans le cadre de cette enquête qui est toujours en cours.

« Nous sommes en mesure de relier deux scènes de crime en lien avec ces arrestations, soit celle de Brossard où la victime a été retrouvée et une autre à Candiac. »

Toute personne détenant de l’information sur cet évènement est priée de contacter le 911 ou la ligne Info-Azimut de façon anonyme au 450-646-8500, ajoute le corps policier.

Avec Daniel Renaud, La Presse