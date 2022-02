Un adolescent de 16 ans repose dans un état critique après avoir été poignardé mardi après-midi à Pointe-Claire, dans l’ouest de Montréal.

Alice Girard-Bossé La Presse

Vers 14 h 40 mardi, une dispute aurait éclaté entre deux groupes d’individus à la fin des classes près de l’école secondaire anglophone St Thomas. La jeune victime aurait alors été poignardée au haut du corps.

Un automobiliste, qui aurait trouvé l’adolescent blessé, l’aurait embarqué dans son véhicule, afin de lui venir en aide. À l’arrivée des premiers répondants, le jeune homme a été transporté en centre hospitalier, où il se trouve toujours dans un état critique.

Le drame ne se serait pas produit sur le terrain de l’école, mais plutôt dans la rue sur l’avenue Broadview, près de l’avenue John-Fisher, précise le SPVM. « L’incident aurait eu lieu à la fin des classes et plusieurs étudiants auraient vu ce qui s’est passé », a indiqué Darren Becker, directeur des communications à la Commission scolaire Lester B. Pearson, en entrevue avec La Presse, mardi soir.

La Commission scolaire n’a pu confirmer si la victime de 16 ans est un étudiant de l’école St Thomas. « Mais parmi un des deux groupes, il y avait des étudiants de l’école », a toutefois précisé le directeur des communications.

M. Becker a indiqué que toute la communauté de la Commission scolaire est « profondément troublée et attristée » par cette agression. Les cours seront maintenues mercredi à l’école secondaire, mais du support sera offert aux étudiants et au personnel. « On va s’assurer que des professionnels en santé mentale seront disponibles pour la communauté scolaire dans les prochains jours », a-t-il soutenu.

Par ailleurs, Gregory Kelley, le député libéral de la circonscription Jacques-Cartier dans l’ouest de l’Île, a dit être de « tout cœur avec la famille de la jeune personne blessée ». « Je suis également désolé pour le personnel et les élèves qui ont pu être témoins de cet incident traumatisant. L’ensemble de la communauté scolaire aura besoin de nos prières dans les jours à venir », a-t-il déclaré mardi soir sur Facebook.

Trois suspects ont été arrêtés en lien avec cet évènement, soit deux adolescents de 16 ans et un de 17 ans. La scène a été protégée, afin d’en faire l’analyse et une enquête a été ouverte.