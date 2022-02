Un accident impliquant trois véhicules a coûté la vie à l’un des conducteurs impliqués samedi soir à Saint-Côme, dans la région Lanaudière.

La Presse Canadienne

La victime est un homme dans la quarantaine de la région de Québec.

Il avait d’abord perdu la maîtrise de son véhicule, peu après 19 h, alors qu’il circulait sur la route 343.

« Pour une raison qui demeure inexpliquée pour le moment, un véhicule qui circulait en direction sud a dévié de sa voie pour aller percuter un véhicule qui circulait en sens inverse », a expliqué la porte-parole de la Sûreté du Québec, Marythé Bolduc en soirée.

Un troisième véhicule, qui circulait en direction nord, n’a pas pu les éviter.

« À l’arrivée des ambulanciers, une personne se trouvait dans un état critique, soit le conducteur du premier véhicule qui s’est retrouvé en sens inverse. Cet homme a été transporté au centre hospitalier, où malheureusement son décès a été constaté », a indiqué un autre porte-parole de la SQ, le sergent Stéphane Tremblay.

Les autres personnes s’en tirent sans blessures graves.

« La vitesse pourrait avoir joué un rôle dans cette collision », a précisé le sergent Tremblay, dimanche matin, en entrevue.

Un patrouilleur spécialisé en collision de la SQ a été déployé sur les lieux en soirée et la route 343 a été fermée à la circulation dans les deux directions entre le rang Grand-Belœil et la route 347 pendant un certain temps.

L’enquête suit son cours.