La police de Laval a annoncé jeudi l’arrestation d’un troisième suspect en lien avec la violente invasion à domicile survenue à la mi-janvier, lors de laquelle une femme de 26 ans avait été enlevée. L’homme interpellé est connu des policiers et traîne un lourd passé criminel.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Christopher Cajuste Chima, 27 ans, a été arrêté par les policiers lavallois le 27 janvier, dans la région d’Ottawa, « pour enlèvement, séquestration, possession d’arme et introduction par effraction », a révélé le Service de police de Laval (SPL) dans un communiqué.

Le suspect a ensuite comparu devant un juge au palais de justice de Laval, le 31 janvier. Il est toujours détenu à l’heure actuelle, et doit revenir devant la Cour vendredi.

Dans la foulée de son arrestation, une perquisition a été menée à la résidence de Chima, de concert avec le Service de police d’Ottawa (SPO). Selon les premières informations, « une arme à feu chargée, un chargeur haute capacité de 30 balles, des munitions, trois vestes pare-balles, de la cocaïne et d’autres éléments de preuves » ont alors été saisis.

Rappelons qu’une jeune femme de 26 ans a vécu une situation cauchemardesque dans cette affaire. L’évènement avait débuté lorsque la police de Laval a reçu un appel vers 20 h, le 17 janvier, concernant une invasion de domicile survenue sur la rue Clémence, dans le secteur de Fabreville, à Laval. Des suspects s’étaient introduits dans un domicile où se trouvaient cette femme de 26 ans et un homme de 30 ans.

Une altercation avait éclaté entre les suspects et les victimes. Les assaillants ont réussi à enlever la femme et pris la fuite avec elle à bord d’un véhicule Land Rover. L’homme est resté derrière avec des blessures mineures qui ne mettaient pas sa vie en danger. Les autorités ont finalement été en mesure de localiser le véhicule de l’autre côté de la rivière des Mille-Îles, à Boisbriand, pour secourir la jeune femme indemne. En plus de Chima, deux suspects avaient déjà été appréhendés et ont été rencontrés par les enquêteurs.

Comme l’enquête est toujours en cours, la police de Laval invite toute personne détenant une information pertinente en lien avec ce dossier à communiquer avec sa Ligne-Info, de manière confidentielle, au 450-662-INFO (4636), ou à composer le 911 en mentionnant le numéro de dossier LVL 220 117-080.

Un historique criminel

Christopher Cajuste Chima est connu des policiers et a plusieurs antécédents de violence. En décembre 2014, il avait été condamné à six ans de pénitencier après avoir tiré en direction d’un homme et l’avoir blessé sérieusement, à la suite d’une dispute entre deux groupes dans un bar de Pierrefonds.

Il avait été libéré d’office après avoir purgé les deux tiers de sa peine en décembre 2018 et la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) lui a imposé des conditions, notamment d’éviter toute personne ayant des antécédents criminels ou impliquée dans des activités criminelles.

Dans leur décision, les commissaires avaient notamment souligné que l’homme a également une criminalité cachée, outre ses antécédents criminels connus.

En mars 2019, Chima avait par ailleurs été victime d’une tentative de meurtre dans le secteur de Côte-des-Neiges. Il se trouvait dans son véhicule garé dans un stationnement, à l’angle de l’avenue Victoria et d’une ruelle, lorsque deux hommes ont traversé la rue et ont ouvert le feu à plus d’une reprise sur lui, l’atteignant sur plusieurs parties du corps.

Avec Daniel Renaud et Lila Dussault