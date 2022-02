Les trois entraîneurs de basketball de l’école secondaire Saint-Laurent qui ont été arrêtés mercredi seront entre autres accusés d’agression sexuelle et d’attouchements sexuels en position d’autorité, jeudi matin au palais de justice de Montréal.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Daniel Lacasse, 43 ans, responsable du programme de basketball de l’école, fait face à un chef d’exploitation sexuelle. On l’accuse d’avoir « touché une partie du corps » d’une adolescente vis-à-vis de laquelle il était « en situation d’autorité ou de confiance », entre le 1er septembre 2010 et le 10 avril 2012.

Pour sa part, l’entraîneur Xavier Boislard, 43 ans, fait face à quatre chefs d’accusations, soit de contact sexuel, d’incitation à des contacts sexuels, d’agression sexuelle et d’exploitation sexuelle.

Selon la copie de la dénonciation obtenue par La Presse, Boislard est en effet accusé d’avoir « touché une partie du corps » d’une victime de moins de 16 ans et d’avoir commis une agression sexuelle entre le 1er septembre 2008 et le 11 avril 2010. Comme Daniel Lacasse, Xavier Boislard est aussi accusé d’exploitation sexuelle pour des faits qui se seraient produits entre avril 2010 et décembre 2010, et d’avoir « invité, engagé ou incité » une victime mineure « à le toucher » ou à « toucher un tiers ».

Enfin, le troisième entraîneur, Robert Luu, âgé de 31 ans, est accusé de contact sexuel, d’incitation à des contacts sexuels et d’agression sexuelle. Dans son cas, les faits se seraient produits plus récemment, entre septembre 2014 et décembre 2017.

D’autres victimes potentielles

Les trois hommes doivent comparaître devant un juge jeudi, au palais de justice de Montréal. Selon la police, il pourrait y avoir d’autres victimes dans ce dossier. Selon nos sources, le SPVM devrait d’ailleurs publier un communiqué jeudi après la comparution des trois hommes et pourrait en profiter pour inviter toute autre victime potentielle à se manifester.

Ces arrestations ont causé une commotion depuis mercredi parmi les 2000 élèves de cet établissement, leurs parents, les employés, la direction et le milieu de ce sport qui fait la fierté de l’école. Les trois hommes, en particulier Daniel Lacasse, sont connus et très respectés dans le milieu du basketball scolaire, et le programme de l’école secondaire Saint-Laurent a, depuis des années, formé de très bonnes joueuses, dont plusieurs ont été admises dans des collèges ou des universités aux États-Unis.

D’après nos renseignements, les victimes seraient des joueuses ou d’anciennes joueuses de basketball de l’école, mineures au moment des évènements, issues de familles défavorisées ou monoparentales, et dont les ambitions étaient de faire partie de l’élite de leur sport.

Avec Daniel Renaud