Possible incendie criminel dans une demeure

Le service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été appelé sur les lieux d’un incendie à Dollard-des-Ormeaux vendredi soir. Le feu a été maîtrisé et personne n’a été blessé.

Florence Morin-Martel La Presse

Vers 18 h vendredi, un appel a été fait au 911 pour signaler quelqu’un qui tentait de mettre le feu à une porte de garage d’une demeure de la rue Papillon, près de la rue Donnacona. Les policiers ont éteint les flammes avec l’extincteur se trouvant de la voiture de patrouille.

Les dommages ne se seraient pas répandus à l’intérieur, a précisé l’agente Véronique Comtois, relationniste du SPVM.

L’affaire a été transférée à la section des incendies criminels du SPVM. Des enquêteurs se déplaceront sur les lieux pour analyser la scène et mieux comprendre les causes et circonstances du feu.