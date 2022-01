(Montréal) Une femme en situation d’itinérance dans la soixantaine a été retrouvée morte tout près du métro Berri-UQAM, dans la nuit de jeudi à vendredi, au centre-ville de Montréal. C’est la deuxième fois en dix jours qu’une personne sans-abri meurt en pleine période de froid glacial dans la métropole.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Urgences-Santé confirme en effet être intervenu à l’angle des rues Berri et de Maisonneuve, un peu après 1 h du matin, à l’extérieur de l’édicule du métro. Un appel avait été logé au 911 peu avant pour venir en aide à une femme de 64 ans.

« Elle était en arrêt respiratoire à notre arrivée. On a donc procédé à des manœuvres de réanimation, mais son décès a finalement été constaté. Ensuite, la dépouille a été prise en charge par la morgue », relate un porte-parole de la corporation ambulancière, Sébastien Coulombe.

On ignore pour le moment la « cause exacte » du déclenchement de cet arrêt respiratoire et, donc, de la mort de la dame.

Au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’agent Julien Lévesque confirme que le dossier a été transféré au Bureau du coroner afin que celui-ci fasse toute la lumière sur les circonstances du décès.

D’après nos informations, plusieurs objets ont été trouvés aux côtés de la femme, qui serait connue des organismes communautaires dans le secteur. La dame portait par ailleurs plusieurs vêtements afin d’affronter le mieux possible les températures polaires des derniers jours.

Cette affaire n’est pas sans rappeler celle du 10 janvier, jour où un homme de 74 ans qui vivait dans un campement avait perdu la vie lundi soir, en pleine vague de froid à Montréal.

La chute du mercure aurait eu raison de cet homme, qui a été retrouvé en état d’hypothermie et inanimé vers 18 h lundi soir. L’aîné résidait depuis plusieurs années déjà dans un campement situé dans un bois, entre la rue Saint-Jacques et l’autoroute 20 Ouest, dans le secteur de Notre-Dame-de-Grâce. Il était également connu des organismes communautaires du secteur et refusait vraisemblablement de se rendre dans des ressources d’hébergement.

« Ce sont des gens qui ne veulent pas aller dans des ressources. Ils ne veulent pas quitter leur tente parce que pour eux, c’est leur liberté », avait alors commenté Chantal Laferrière, directrice générale de la Mission St-Michael’s, en se disant bouleversée par les évènements.