Un homme de 33 ans a été blessé par balle vendredi soir, dans le secteur de Montréal-Nord, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Florence Morin-Martel La Presse

L’évènement est survenu vers 18 h, alors qu’un homme de 33 ans marchait en compagnie d’un ami sur le boulevard Rolland, près de la rue Pascal. Selon les informations du SPVM, une voiture noire se serait arrêtée près d’eux, et des coups de feu auraient alors été entendus. Le trentenaire a été blessé aux deux jambes et a réussi à se réfugier dans un logement près de là. Il a ensuite été transporté à l’hôpital, où on ne craint pas pour sa vie.

« La victime s’explique mal pourquoi elle a été la cible d’une telle attaque », a dit Raphaël Bergeron, porte-parole du SPVM. L’homme dans la vingtaine qui marchait en compagnie de la victime n’a pas été blessé. Aucun suspect n’a été arrêté pour le moment, a précisé le SPVM.

Les enquêteurs tentent de faire la lumière sur les circonstances de l’évènement.