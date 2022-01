L’explosion s’est produite jeudi vers 13 h 30 dans les installations d’Eastway Tank Pump and Meter, qui sont situées dans une zone industrielle du sud d’Ottawa.

Un mort et cinq disparus dans une explosion

(Ottawa) Un homme est mort et cinq personnes sont portées disparues après une explosion chez un fabricant de camions-citernes d’Ottawa, jeudi.

Mia Rabson La Presse Canadienne

Neil Greene, propriétaire et président d’Eastway Tank Pump and Meter, a déclaré vendredi qu’il était « complètement dévasté ».

« Mon cœur va à leurs familles, à leurs proches et à tous nos employés qui sont sous le choc de cette immense perte », a affirmé M. Greene dans une déclaration écrite vendredi matin.

L’explosion s’est produite jeudi vers 13 h 30 dans les installations de l’entreprise, qui sont situées dans une zone industrielle du sud d’Ottawa.

La police d’Ottawa a confirmé vendredi matin qu’un homme transporté à l’hôpital dans un état critique était décédé et que quatre hommes et une femme qui auraient été au travail lors de l’explosion sont toujours portés disparus.

« On ne pense pas que des survivants seront retrouvés », a déclaré l’inspecteur de la police d’Ottawa Frank D’Aoust lors d’une conférence de presse à l’extérieur du chantier vendredi matin.

Deux autres hommes ont été transportés à l’hôpital jeudi, et l’un d’entre eux y demeure dans un état grave, mais stable. L’autre a obtenu son congé.

« Nous restons en contact étroit avec les enquêteurs et nous coopérerons avec les autorités sur toutes les enquêtes qui s’ensuivront, a déclaré M. Greene. Nous voulons aller au fond de ce qui s’est passé. »

M. D’Aoust a déclaré que des efforts de récupération sont en branle et que plusieurs enquêtes sont en cours, mais que le site est fortement endommagé et que les enquêtes prendront un certain temps.

Des témoins ont rapporté avoir entendu une forte détonation et senti le sol trembler avant de voir d’énormes panaches de fumée noire épaisse et des flammes jusqu’à 15 mètres dans les airs.

Le conseiller municipal d’Ottawa Tim Tierney se trouvait dans un dépôt de sel de la ville à proximité lorsque cela s’est produit.

« Je revenais à mon véhicule et j’ai ressenti comme un tremblement de terre, mais ensuite j’ai entendu un gros bang, comme si c’était retardé après le tremblement de terre », a-t-il déclaré lors d’une entrevue avec La Presse Canadienne.

M. Tierney a indiqué qu’on lui avait dit qu’un des blessés avait été transporté par avion à Toronto pour être soigné pour des brûlures.

« Quand vous voyez de la fumée monter aussi haut, clairement, vous savez que ce sera un résultat dévastateur », a-t-il déclaré.

Le Bureau du commissaire des incendies est l’enquêteur principal chargé de déterminer l’origine et la cause de l’explosion et a déjà envoyé des enquêteurs sur les lieux.

L’unité des incendies criminels mène l’enquête pour les Services de police d’Ottawa et enquêtera également pour le bureau du coroner. Le ministère provincial du Travail mènera une enquête parallèle sur le lieu de travail.

Avec des informations de Laura Osman