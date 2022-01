Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver une femme de 62 ans, qui manque à l’appel depuis mardi soir.

Florence Morin-Martel La Presse

Marie Gema Louisma a été vue pour la dernière fois mardi vers 22 h 30 sur la rue Duff-Court dans l’arrondissement de Lachine. Elle souffre de légers troubles cognitifs et pourrait avoir de la difficulté à s’orienter, indique le SPVM. En plus du froid, les enquêteurs affirment avoir des raisons de craindre pour sa sécurité.

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM Marie Gema Louisma

La sexagénaire mesure 5 pi 9 po et pèse 84 kg. Marie Gema Louisma a les yeux noirs, les cheveux gris très courts et porte des lunettes de vue. Elle a une démarche particulière en raison d’une blessure au genou. Elle parle créole et un peu français.

La dernière fois qu’elle a été vue, Marie Gema Louisma portait un long manteau noir, un pantalon à motif léopard, un chapeau noir, un foulard brun beige, des bottes noires, ainsi qu’un sac à main.

Toute information concernant Marie Gema Louisma peut être transmise en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.