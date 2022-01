Arrêté en mars 2020 pour des infractions relatives à du proxénétisme, des menaces et du harcèlement, Blake Charbonneau ne s’est pas présenté devant le tribunal et court toujours.

(Montréal) La Sûreté du Québec lance une campagne de médiatisation d’envergure orchestrée par le programme Bolo, afin de retrouver Blake Charbonneau, un dangereux proxénète en fuite.

Léa Carrier La Presse

C’est la première collaboration entre la Sûreté du Québec et le programme Bolo, acronyme de « Be On The Lookout » (être aux aguets), dont la mission est d’amplifier les avis de recherches des corps policiers.

La campagne de médiatisation visera Blake Charbonneau, un Lavallois de 35 ans recherché par la Sûreté du Québec. Arrêté en mars 2020 pour des infractions relatives à du proxénétisme, des menaces et du harcèlement, il ne s’est pas présenté devant le tribunal et court toujours. La médiatisation de l’enquête en 2021 ont permis l’identification de trois nouvelles victimes et diverses accusations à caractère sexuel, dont agression sexuelle armée, ont été ajoutées à son dossier.

Des mandats d’arrestations pancanadiens ont été lancés contre lui. Selon les dernières informations de la police, Blake Charbonneau pourrait se trouver n’importe où, y compris à l’extérieur du pays. En automne dernier, le fugitif avait partagé sur les réseaux sociaux des photos de lui dans les paysages paradisiaques du Mexique.

« La prédation affichée par M. Charbonneau, la gravité, la fréquence des actes reprochés, le nombre de victimes identifiées et la forte probabilité qu’il y ait d’autres victimes nous encouragent à tout mettre en œuvre pour l’arrêter », a déclaré l’inspecteur Pierre-Mathieu Viviers, directeur adjoint des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec, lors d’un point de presse, mercredi.

Il était accompagné du directeur du programme Bolo, Maxime Langlois. Au cours des prochaines semaines, une campagne publicitaire « sans précédent » sera déployée sur les réseaux sociaux et dans les rues du Grand Montréal et de Québec afin de sensibiliser la population à garder l’œil ouvert et à retrouver Blake Charbonneau. En partenariat avec l’organisme Jeunesse au Soleil, une récompense de 50 000 $ qui peut être réclamée anonymement sera offerte pour toute information menant à l’arrestation du fugitif.

« En termes simples, nous nous assurons que ces avis [de recherche] rejoignent les citoyens au bon endroit, au bon moment, en utilisant les bons canaux et en leur donnant les bons incitatifs », a expliqué Maxime Langlois.

La campagne durera six semaines, mais la possibilité qu’elle soit prolongée si nécessité a été évoquée lors du point de presse.

Blake Charbonneau mesure 1,75 mètre, pèse 80 kilogrammes, a les cheveux bruns et les yeux bleus. Il arbore un tatouage à l’épaule droite et porte parfois des boucles d’oreille.

Un programme qui a fait ses preuves

Lancé en 2018, le programme Bolo collabore déjà avec 10 corps policiers au pays, y compris les services de police de Toronto et de Calgary. Des 16 dossiers auxquels a participé le programme, six se sont soldés par des arrestations. Ses activités ont aussi généré des centaines de signalements aux corps policiers.

« C’est un programme qui a fait ses preuves dans d’autres provinces », a souligné l’inspecteur Pierre-Mathieu Viviers.

Ces dernières années, plusieurs dossiers de la Sûreté du Québec ont fait l’objet d’analyses par le programme Bolo. Le dossier de Blake Charbonneau est le premier qui répond à tous les critères. « Peut-être que dans le futur, il pourrait y avoir d’autres dossiers, mais encore faut-il qu’ils respectent les critères », a énoncé l’inspecteur.

Pour faire l’objet d’une campagne de médiatisation orchestrée par Bolo, les fugitifs doivent être accusés d’un crime majeur et faire l’objet d’un mandat d’arrestation pancanadien. Un comité constitué d’enquêteurs de cinq corps policiers canadiens émet des recommandations quant aux dossiers qui devraient en bénéficier ou non.

Le programme Bolo est financé dans son entièreté par la fondation de bienfaisance canadienne Stéphan Crétier. « Il ne coûte donc pas un sou aux contribuables ni aux policiers », a affirmé Maxime Langlois.

Toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec par téléphone au 1 800 659-GANG (4264) ou par courriel au cic@surete.qc.ca.