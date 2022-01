Un homme âgé de 74 ans qui était en situation d’itinérance et qui vivait dans un campement a perdu la vie lundi soir, en pleine vague de froid à Montréal. L’enquête a été transmise au coroner, vu l’absence d’éléments criminels.

C’est vers 18 h, lundi, que cette personne aurait été retrouvée en état d’hypothermie et inanimée. Selon nos informations, il résidait depuis plusieurs années déjà dans un campement situé dans un boisé, entre la rue Saint-Jacques et l’autoroute 20 Ouest, dans le secteur de Notre-Dame-de-Grâce.

L’homme était connu des organismes communautaires dans le secteur, et sa mort cause une onde de choc parmi ceux-ci. Il refusait vraisemblablement de se rendre dans des ressources d’hébergement, préférant passer la nuit dehors, même par grand froid, ont indiqué des sources à La Presse.

À l’arrivée des policiers, il a été transporté dans un centre hospitalier, où son décès a été constaté, indique la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Véronique Comtois. Comme il n’y a aucun indice qui permettrait de croire qu’il s’agisse d’un incident criminel, l’enquête a été transmise au coroner.

Sur Twitter, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a indiqué mardi que « le décès de cet homme est un évènement tragique ». « J’ai une pensée aujourd’hui pour les proches et amis, c’est quelque chose qui me touche grandement. Les grands froids que nous connaissons cette semaine sont extrêmes », a-t-il écrit, en rappelant que la Santé publique avait autorisé lundi que les dortoirs des refuges soient utilisés au maximum de leur capacité. « Bien que la distanciation soit importante, la température nécessite la mise en place de mesures temporaires exceptionnelles. »

Lundi soir, le Dr Horacio Arruda avait demandé aux refuges en itinérance d’augmenter leur capacité pour que « personne ne soit contraint de coucher dehors par ces froids extrêmes ». Il a appelé les organismes d’aide à faire fi de la COVID-19 pour les prochaines nuits, où le mercure devrait chuter sous la barre des -20 °C à Montréal et ailleurs au Québec. Il a aussi demandé aux refuges d’ouvrir leurs dortoirs « selon la capacité établie avant la pandémie, et ce, peu importe le statut d’éclosion du milieu ».

Sa demande initiale a été envoyée en début de soirée lundi, quelques heures seulement avant que la nouvelle de sa démission soit rendue publique. Dans son courriel, on peut lire que « les consignes de distanciation en lien avec la COVID-19 ne sauraient prévaloir sur la vie humaine ».

Un réseau communautaire à bout de souffle

Le tout survient alors que le froid polaire continue de préoccuper les organismes de soutien aux personnes sans-abri, qui courent des risques en passant la nuit dehors lorsque le mercure dégringole. « C’est encore une fois une situation qui aurait dû être évitée. Tous les groupes qui font de l’hébergement dénoncent depuis longtemps le manque de places et de plans pour faire face aux situations », illustre la directrice générale du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), Annie Savage.

Depuis des années, tous les groupes offrant de l’hébergement appellent en effet à « sortir d’une logique saisonnière » en matière de financement en itinérance. « Ça nous prend des mesures structurelles fortes. Autrement dit, un plan majeur de développement des infrastructures pour permettre le déploiement de ressources 24/7 adaptées aux besoins, qui sont grands et très variés », dit Mme Savage.

« Il faut arrêter de juste compter sur le réseau communautaire, qui est censé être complémentaire au réseau de la santé, et non faire la différence entre la vie et la mort d’une personne », insiste-t-elle aussi, en rappelant qu’il faut surtout « donner les moyens » à tous les acteurs, en allant au-delà du financement « par projets ou d’urgence ». « Oui, ça prend des ressources pour sortir les gens de l’itinérance en les accompagnant vers un logement, mais aussi en leur donnant accès à des services de santé adaptés. »

Même son de cloche du PDG de la Mission Bon Accueil, Sam Watts, pour qui ce nouveau décès devrait être « un signal à l’écosystème d’aide qu’on doit vraiment faire plus ».

« On a toujours été axés sur des mesures d’urgence, alors qu’il faut un plan cohérent avec un continuum de soins pour que les services d’urgence deviennent vraiment des services d’urgence, et non des endroits de destination. Laisser les gens vulnérables circuler dans un réseau d’OBNL qui n’ont pas assez de ressources, ce n’est pas la meilleure façon de donner des soins à des personnes vulnérables », soulève-t-il.

« Il faut sortir absolument de cette logique été-hiver. On le sait, on le dit au gouvernement du Québec », a réagi la nouvelle responsable de l’itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, Josefina Blanco.

Elle affirme que la mort du septuagénaire est « bouleversante », et qu’il illustre que l’accès au logement social est « primordial » pour sauver des vies actuellement. « D’ici là, le fait que la Ville ait déclaré l’état d’urgence à nouveau fait en sorte qu’on peut agir de façon plus vite pour réquisitionner des espaces d’aide. Mais le grand enjeu, c’est la main-d’œuvre. On peut faciliter l’ouverture d’espaces, mais on a besoin d’avoir les ressources nécessaires pour qu’ils soient à plein potentiel », explique-t-elle. Le présent cas démontre à ses yeux que « les abris de fortune ne sont pas des solutions soutenables et durables ».

