(Québec) Un bambin et un homme de 39 ans sont morts dans l’explosion mystérieuse qui a secoué lundi une maison du secteur Arvida, à Saguenay. Les policiers pensent qu’un deuxième enfant pourrait aussi avoir péri dans le terrible incident.

Gabriel Béland La Presse

La coroner affectée au dossier a confirmé mardi qu’un enfant de moins de 3 ans est mort dans l’explosion. « Malheureusement, l’information qu’on a c’est qu’un autre enfant manquerait à l’appel et était dans la résidence », a expliqué la coroner Francine Danais.

Le mystère plane toujours sur l’explosion qui a secoué lundi un paisible secteur résidentiel d’Arvida, dans l’arrondissement de Jonquière, à Saguenay.

Les autorités ne veulent pas confirmer si l’homme mort était le père des deux enfants. Mais ils n’excluent pas la possibilité d’un drame familial.

« L’enquête avance. Ce que l’on essaie de faire c’est de déterminer la cause de la déflagration. À partir de là on va pouvoir savoir quelle direction donner à l’enquête. Est-ce criminel ou accidentel ? Pour l’instant on ne le sait pas », indique Me Danais.

« Toutes les thèses seront étudiées. On veut garder un esprit ouvert. On ne sait pas ce qui a causé la déflagration. Sauter aux conclusions serait la pire des choses, entre autres par respect pour les proches », dit-elle.

La coroner qui habite Gatineau arrivera sur les lieux en soirée mardi pour mener son enquête, en parallèle de celle de la Sûreté du Québec (SQ).

Le porte-parole de la SQ, Hugues Beaulieu, indique qu’il est « peu plausible que l’explosion ait été causée par le bris d’un appareil domestique ».

L’homme de 39 ans travaillait dans le secteur minier. Selon Le Quotidien, la police a d’ailleurs rendu visite à son employeur mardi et cherche à savoir s’il aurait pu avoir accès à des explosifs.

La mine Niobec a émis un communiqué mardi et entend « coopérer pleinement avec les autorités compétentes dans le cadre de l’enquête ». La mine « offrira tout le soutien possible à ses employés pendant cette période difficile ».

Le voisin immédiat de la résidence où est survenu le drame disait lundi que la déflagration lui avait immédiatement rappelé le vacarme de la dynamite. « J’ai travaillé longtemps dans le Nord, ça m’a fait pensé à ça », notait Régis Bélanger.