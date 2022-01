La famille et des amis des victimes de la fusillade de Portapique, en Nouvelle-Écosse, se recueillent, à l’occasion du premier anniversaire de l’événement.

(Halifax) La commission d’enquête sur la fusillade d’avril 2020 qui a coûté la vie à 22 personnes en Nouvelle-Écosse reporte à nouveau les audiences publiques, qui devraient commencer à la fin du mois prochain.

La Presse Canadienne

Le site internet de la commission indique que les séances publiques commenceront le 22 février, plutôt que le 25 janvier. Le début des travaux était initialement prévu en octobre, mais a été retardé en raison du volume important de documents que le personnel de la commission devait examiner.

Les trois personnes chargées d’enquêter sur les fusillades des 18 et 19 avril 2020 ont précisé dans un communiqué que les documents décrivant le déroulement des tueries ont été distribués aux parties intéressées et devaient être révisés.

La commission indique que ces documents seront rendus publics entre le 24 février et le 14 avril, mais qu’ils seront d’abord révisés afin de « protéger la vie privée et la dignité des témoins et des victimes ».

La commission, dirigée par l’ancien juge en chef de la Nouvelle-Écosse, Michael MacDonald, indique sur son site internet qu’un rapport provisoire sera présenté d’ici le 1er juin et un rapport final d’ici le 1er décembre 2022.

La GRC a confirmé que, dans la nuit du 18 avril 2020, un tireur isolé a tiré sur plusieurs maisons et tué 13 personnes à Portapique, en Nouvelle-Écosse, avant d’échapper à la police et de tuer neuf autres personnes le lendemain.