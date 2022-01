Incendies mortels à Montréal et à Laval

(Montréal) Les corps de deux personnes ont été découverts dans des appartements de Montréal et Laval à la suite d’incendies.

La Presse Canadienne

Un premier incendie s’est déclaré dimanche au petit matin dans un immeuble résidentiel de l’avenue Papineau, près de la rue Bélanger, dans l’arrondissement montréalais de Rosemont — La Petite-Patrie.

Le corps d’une personne a été localisé dans un appartement. Son décès a été constaté sur place.

Le brasier a été rapidement maîtrisé. Le feu dont on ignore la cause et le dossier a été transféré au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

« On ne signale aucun autre blessé et les occupants évacués ont pu réintégrer leur logement », précise l’agente Véronique Comtois, des relations médias du SPVM.

Cause du décès inconnue à Laval

Les services d’urgence de Laval ont pour leur part fait la macabre découverte samedi soir après qu’une personne leur a demandé de faire une vérification puisqu’elle s’inquiétait pour un proche.

Le Service de po​lice de Laval (SPL) a indiqué s’être rendus vers 20 h 30 à un logement de l’avenue Copernic dans le quartier Laval-des-Rapides.

« Lorsque les agents sont arrivés à l’appartement, il y avait une odeur de fumée. Ils ont pénétré. Et il y avait des indications qu’il y a eu un incendie dans une des pièces », a raconté le lieutenant Frédéric Jean du SPL à La Presse Canadienne.

Les policiers ont alors fait venir les pompiers et l’immeuble a été évacué pendant quelques heures.

Les services d’urgence ont trouvé à l’intérieur d’une chambre le corps de la femme âgée de 43 ans.

« La cause du décès est inconnue, a dit le lieutenant Jean. On ne sait pas si elle est décédée avant le feu ou à cause du feu. […] Quand les pompiers se sont présentés sur les lieux, le feu était déjà éteint. Il s’est éteint de lui-même. »

Les policiers ignorent à quel moment le feu a eu lieu puisqu’aucun voisin n’avait appelé les urgences pour rapporter un incendie.

Les dommages sont seulement à l’appartement

Là encore, le dossier a été transféré à la section des crimes majeurs pour déterminer les causes exactes du décès.

Avec Mayssa Farah, La Presse