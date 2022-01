Quatre ans de prison : c’est la peine imposée vendredi au père de la fillette de Granby, dont la mort a choqué tout le Québec en avril 2019.

Isabelle Ducas La Presse

Le juge François Huot, en rendant sa sentence, a souligné « l’inqualifiable lâcheté » de l’homme de 32 ans, qui avait plaidé coupable, le 13 décembre dernier, à une accusation de séquestration. Le père a ainsi évité de subir un procès pour trois autres chefs d’accusation, dont celui de négligence criminelle causant la mort de sa propre fille.

« Comment avez-vous pu ligoter votre enfant de la sorte ? Vous vous êtes comporté à l’égard de cette petite fille comme on ne le ferait même pas à l’égard d’un animal », a dénoncé le juge, avant d’envoyer l’accusé derrière les barreaux.

Rappelons que la belle-mère, reconnue coupable en décembre du meurtre non prémédité de l’enfant et de séquestration, purge une peine de prison à vie et sera admissible à une libération conditionnelle dans 13 ans.

Dans l’exposé conjoint des faits présenté vendredi au juge, au palais de justice de Trois-Rivières, le père a admis avoir pris la décision de séquestrer son enfant avec du ruban adhésif pour éviter qu’elle tente encore de s’enfuir de la maison.

L’homme avait mis en contention l’enfant le matin du 29 avril 2019, avant d’aller travailler, sous prétexte que la fillette avait tenté plusieurs fois de fuir la résidence. La belle-mère de l‘enfant avait ajouté du ruban adhésif sur la fillette en l’absence du père.

De retour à la maison en matinée, le père avait retrouvé la fillette inconsciente sur le plancher de la cuisine avant d’appeler les services d’urgence. La fillette est morte le lendemain au centre hospitalier.

Avec La Presse Canadienne

Plus de détails à venir.