(Montréal)

Un jeune homme de 17 ans a été pris pour cible alors qu’il marchait avec ses deux amis dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Blessé par balles, il se trouve dans un état jugé critique, « mais stable. »

Mayssa Ferah La Presse

La victime et ses accompagnateurs marchaient sur le boulevard Laurentien à l’angle de la rue Périnault peu avant 22 h 45, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Un suspect armé s’est approché d’eux à pied et a tiré plus coups de feu.

L’adolescent a été blessé au haut du corps et se trouvait dans un état critique, mais stable, a précisé l’agente Caroline Chèvrefils, porte-parole du SPVM.

Les amis de la victime n’ont pas été atteints par les projectiles. Ils ont été rencontrés par les enquêteurs au cours de la nuit.

Il n’y a aucune arrestation dans ce dossier et on ignore pour l’instant les circonstances menant à cette tentative de meurtre.